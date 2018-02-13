К юбилею Победы в Москве установят самое большое в мире Красное Знамя

На территории парка "Патриот" в 2020 году установят Главный флагшток страны, на котором 9 мая будет поднята самая большая в мире копия Знамени Победы. Торжественная закладка камня состоится 27 февраля в завершении торжественных мероприятий к 100-летию Красной Армии.

По словам сопредседателя программы "Знамя Победы", телеведущего Николая Дроздова, подобные флагштоки были установлены уже во многих городах России. "В 2015 году в честь 70-летия победы мы развернули огромный флаг на Поклонной горе. Красное знамя – один из главных символов нашей победы в Великой Отечественной войне. И для нас очень большая гордость, что спустя уже несколько лет к следующему юбилею Великой Победы в парке "Патриот" появится самый высокий в России флагшток, на котором будет развиваться Знамя Победы". В церемонии установки флагштока примет участие Министр обороны Сергей Шойгу.

Также 27 февраля в Музейном комплексе парка "Патриот" все желающие смогут осмотреть свыше 268 образцов советской и российской техники, вплоть до самого современного вооружения последних десятилетий, посетить Партизанскую деревню, пройти настоящую полосу препятствий в Центре военно-тактических игр и попробовать себя в качестве разведчика, связиста или в другой воинской профессии.

Также многофункциональный огневой центр парка предоставит посетителям возможность позаниматься практической стрельбой из карабинов, пистолетов и полуавтоматических и помповых ружей, а в конноспортивном комплексе можно будет покататься на лошадях.

Праздничные мероприятия в парке "Патриот" будут приурочены к 100-летию Красной Армии и пройдут с 23 по 27 февраля.