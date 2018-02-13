К юбилею Победы в Москве установят самое большое в мире Красное Знамя
По словам сопредседателя программы "Знамя Победы", телеведущего Николая Дроздова, подобные флагштоки были установлены уже во многих городах России. "В 2015 году в честь 70-летия победы мы развернули огромный флаг на Поклонной горе. Красное знамя – один из главных символов нашей победы в Великой Отечественной войне. И для нас очень большая гордость, что спустя уже несколько лет к следующему юбилею Великой Победы в парке "Патриот" появится самый высокий в России флагшток, на котором будет развиваться Знамя Победы". В церемонии установки флагштока примет участие Министр обороны Сергей Шойгу.
Также 27 февраля в Музейном комплексе парка "Патриот" все желающие смогут осмотреть свыше 268 образцов советской и российской техники, вплоть до самого современного вооружения последних десятилетий, посетить Партизанскую деревню, пройти настоящую полосу препятствий в Центре военно-тактических игр и попробовать себя в качестве разведчика, связиста или в другой воинской профессии.
Также многофункциональный огневой центр парка предоставит посетителям возможность позаниматься практической стрельбой из карабинов, пистолетов и полуавтоматических и помповых ружей, а в конноспортивном комплексе можно будет покататься на лошадях.
Праздничные мероприятия в парке "Патриот" будут приурочены к 100-летию Красной Армии и пройдут с 23 по 27 февраля.
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