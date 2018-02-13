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Пресс-релизы

Ночной концерт Хиблы Герзмава с аншлагом прошел в Москве

Арсен Согомонян и Хибла Герзмава. Фото: Пресс-служба
9 февраля в Большом зале Московской консерватории состоялся ночной концерт народной артистки России сопрано Хиблы Герзмава. Вместе с ней на сцену вышел приглашенный солист Большого театра, тенор Арсен Согомонян. Выступление прошло при участии одного из лучших российских коллективов – Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова, за дирижерским пультом стоял художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народный артист России Александр Сладковский. В программу концерта вошли арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини и Гаэтано Доницетти – музыка, которая раскрывает все грани вокального и актерского мастерства солистов и пользуется неизменной любовью публики. 
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Формат ночного концерта завоевывает все большую популярность: для тех, кто живет в ритме большого города, он дает возможность отвлечься от суеты и погрузиться в богемную атмосферу. Хибла Герзмава – не только превосходная певица, но и роскошная женщина, покоряющая своей красотой и стильными нарядами. На ее концертах всегда есть ощущение праздника, которое передается публике, а ночной концерт был подобен светскому рауту: женщины в вечерних платьях, мужчины в костюмах и море цветов – для дивы и ее блестящих партнеров по сцене.

Вечер был посвящен итальянской опере XIX века. С этим репертуаром связаны главные триумфы Хиблы Герзмава последних лет. Желанная гостья в лучших оперных домах мира, она исполняла партию Елизаветы Валуа ("Дон Карлос" Верди) на сцене Большого театра и в Парижской Национальной опере, а в прошлом году дебютировала на сцене легендарного театра Ла Скала в роли Анны Болейн в одноименной опере Доницетти.

Хибла Герзмава. Фото: Пресс-служба

Большие эпизоды из этих опер стали центрами ночной программы. В первом отделении Хибла Герзмава исполнила сцену и арию Елизаветы, представ как великолепная актриса, а во втором продолжила драматическую линию в сцене безумия Анны Болейн. Без театрального антуража, силой своего голоса и актерского темперамента, она заставила публику пережить огромную гамму чувств своих героинь – от трепета и смирения до ярких вспышек страсти и гнева. Зал завороженно замирал и, затаив дыхание, следил за каждым движением голоса и души певицы.

Под стать ей были и образы Арсена Согомоняна. Певец, обладающий редким по силе и красоте драматическим тенором, сразу задал программе высокий накал драматизма, начав выступление с музыки Верди: арии Ричарда из оперы "Бал-маскарад" и арии Альваро из "Силы судьбы". А первую часть программы завершил большой дуэт Дона Карлоса и Елизаветы. Второе отделение Согомонян начал в трагическом ключе, пронзительно исполнив предсмертную арию Каварадосси из "Тоски" Пуччини и показав себя как мощный драматический артист в сцене смерти Отелло из одноименной оперы Верди.

Арсен Согомонян. Фото: Пресс-служба

Ответом Хилбы Герзмавы стали знаменитые сцена, ария и молитва Дездемоны. Бесчисленные оттенки лирики и хрупкости звучали в ее голосе, мягкое piano верхних нот заставило зал трепетать. Завершился концерт знаменитым дуэтом Отелло и Дездемоны из первого акта оперы: он уже звучал в исполнении Герзмавы и Согомоняна на концертной сцене, и видно, какое наслаждение он получают от исполнения этой великой музыки. Остается только надеяться, что у Москвы появится шанс услышать их и в постановке "Отелло" – так превосходно они подходят на главные роли и так восхитительно звучат их голоса в этих партиях.

Однако Хибла Герзмава не лишила публику удовольствия услышать ее и в репертуаре бельканто. Свое выступление она начала с великой арии "Casta diva" из "Нормы" Беллини, и с первых же нот подтвердила, что абсолютно заслуженно носит титул настоящей оперной дивы. Включив в программу арии из опер, не идущих в Москве, певица сделала роскошный подарок почитателям оперного искусства.

Арсен Согомонян и Хибла Герзмава. Фото: Пресс-служба

Под управлением энергичного Александра Сладковского Госоркестр имени Светланова выступил как чуткий аккомпаниатор и яркий солист. Увертюры из опер "Бал-маскарад", "Набукко" и "Сила судьбы" прозвучали безупречно, темпераментно и добавили новые яркие краски в насыщенную эмоциями концертную программу.

Несмотря на поздний час, после антракта зал был также полон, как и в начале. И хотя завершился концерт в начале второго часа ночи, публика не спешила расходиться и требовала бисов. Полностью сменив настроение, Арсен Согомонян исполнил итальянскую песню "Parlami d’amore mariu" из репертуара Марио Ланца. А Хибла Герзмава выпорхнула на сцену в вальсе "Букет цветов из Ниццы", который исполнила с такой легкостью и обаянием, будто не было двухчасового испытания сложнейшими оперными партиями.

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