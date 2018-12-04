Названы победители Премии "ELITE 2018"
В роскошном интерьере ювелирного дома Эстет собрались знаменитые артисты, бизнесмены, культурные и общественные деятели, политики и другие выдающиеся персоны – все те, кого объединил журнал ELITE MAGAZINE, подводя итоги года и отмечая профессиональные результаты и успехи, значимые для общества.
Номинанты торжественного вечера вручения Ежегодной Премия "ELITE 2018":
За настроение и атмосферу отвечали неподражаемые ведущие вечера: Александр Снегирев и Алена Алимова, Дмитрий Голосуцкий и Елена Швец.
В насыщенной концертной программе зажигали на сцене Вахтанг, Анжелика Агурбаш, Наталья Соловей, Любовь Тихомирова, Меседа, Роман Архипов, Таня Герман, Певица Елена Есенина, Певица Sherry и другие любимые публикой артисты, поддержавшие событие и номинантов.
Одним из ярких сюрпризов стал показ завораживающий коллекции вечерних платьев от дизайнера Анны Часовских.
"Эта премия очень значимая, для меня было важно выделить и наградить лучших из лучших персон в разных сферах, которые играют большую роль в жизни журнала ELITE MAGAZINE и имеют действительно выдающиеся общественные заслуги, которые нужно отмечать, награждать и тем самым вдохновлять на новые подвиги. Для меня было крайне волнительно и ответственно выбирать из большого количество профессионалов своего дела лучшего мастера. Мы долго готовили это события, и я рада, что меня окружают специалисты высокого уровня, именитые артисты, без которых это мероприятие не могло бы получиться настолько прекрасным и торжественным", – делится эмоциями главный организатор светского события Юлия Желвакова.
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