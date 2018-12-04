Названы победители Премии "ELITE 2018"

На одной сцене встретились Вахтанг, Анжелика Агурбаш, Меседа Багаутдинова, Юлия Беретта, Роман Архипов и другие, а поводом для этого стала торжественная церемония награждения премией "ELITE 2018".

В роскошном интерьере ювелирного дома Эстет собрались знаменитые артисты, бизнесмены, культурные и общественные деятели, политики и другие выдающиеся персоны – все те, кого объединил журнал ELITE MAGAZINE, подводя итоги года и отмечая профессиональные результаты и успехи, значимые для общества.

Номинанты торжественного вечера вручения Ежегодной Премия "ELITE 2018":

Актриса Года – Ксения Лукьянчикова

Лучший Художник России – Никас Сафронов

Автор-исполнитель Года – Юлия Беретта

Битбоксер Года – Вахтанг Каландадзе

Блогер Года. Прорыв – Давид Манукян

Номинация Блогер Года – Марина Вовченко

Певец Года – Глеб Матвейчук

Лучшие Артисты Цирка Года – ЭдгарД и АскольД Запашные

Певица Года – Анжелика Агурбаш

Художник Года – Надежда Олефир

Адвокат Года – Виктория Данильченко

Парфюмер Года – Жанна Гладкова

Героиня Нашего Времени – Ольга Власенко

Карьерный Консультант Года – Ильгиз Валинуров

Лучший фотопроект года – дизайнер Анну Часовских и технолог команды Вера Басалаева

Светский Психолог Года – Елена Перелыгина

Валентин Коробков – Романтик Года

Самый динамично развивающийся федеральный медиапроект года – Роман Голденберг

"PR-кампания года" коммуникационное бюро– FPRBuro (ЭфПиарБюро).

Прорыв Года (Германия) – Альона Хильт

Авторский Проект Года “Прельские тезисы” – Светлана Прель

Лучшая Стоматология Года – Клиника Элегант

Миссис Россия 2018 по версии журнала ELITE magazine – Нармина Муселимян

Женщина Года – Ирина Бакирова

За настроение и атмосферу отвечали неподражаемые ведущие вечера: Александр Снегирев и Алена Алимова, Дмитрий Голосуцкий и Елена Швец.

В насыщенной концертной программе зажигали на сцене Вахтанг, Анжелика Агурбаш, Наталья Соловей, Любовь Тихомирова, Меседа, Роман Архипов, Таня Герман, Певица Елена Есенина, Певица Sherry и другие любимые публикой артисты, поддержавшие событие и номинантов.

Одним из ярких сюрпризов стал показ завораживающий коллекции вечерних платьев от дизайнера Анны Часовских.

"Эта премия очень значимая, для меня было важно выделить и наградить лучших из лучших персон в разных сферах, которые играют большую роль в жизни журнала ELITE MAGAZINE и имеют действительно выдающиеся общественные заслуги, которые нужно отмечать, награждать и тем самым вдохновлять на новые подвиги. Для меня было крайне волнительно и ответственно выбирать из большого количество профессионалов своего дела лучшего мастера. Мы долго готовили это события, и я рада, что меня окружают специалисты высокого уровня, именитые артисты, без которых это мероприятие не могло бы получиться настолько прекрасным и торжественным", – делится эмоциями главный организатор светского события Юлия Желвакова.