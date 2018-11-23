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Пресс-релизы

Объявлена новая королева BaByliss

Юля Удовенко. Фото: Пресс-служба
22 ноября ресторан-яхта "Чайка" принимал особых гостей – именно здесь состоялся финал ежегодного федерального конкурса красоты Miss BaByliss 2018. Французский бренд BaByliss Paris, известный и популярный во всем мире, уже в четвертый раз проводит в России конкурс красоты и выбирает свою Королеву. В этом году обладательницей короны стала великолепная Юлия Удовенко.
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Уже традиционно конкурс красоты Miss BaByliss проходил в несколько этапов. На первых этапах более 2000 претенденток на корону соревновались в виртуальном пространстве. Выбрать самых красивых, самых решительных и самых достойных было непросто, ведь конкуренция была крайне высокой! В итоге в финал вышли десять участниц – для того, чтобы продолжить свою борьбу уже в формате личного общения под пристальными взглядами членов жюри.

Фото: Пресс-служба

Финальные конкурсы позволили всем претенденткам на корону продемонстрировать свои манеры, умение ровно держать спину и элегантно ходить по подиуму, быстро находить остроумные ответы на вопросы, которые задавала судейская коллегия. В этом году впервые финалистки презентовали себя посредством видеовизитки, сценарий которой каждая девушка разрабатывала самостоятельно. Также в конкурсную программу 2018 года был добавлен конкурс "Угадай прибор" на знание технических возможностей приборов BaByliss.

Конечно же, не обошлось без роскошного дефиле в коктейльных и вечерних платьях – великолепные наряды предоставила дизайнер Alla Couturе, а за постановку дефиле отвечало профессиональное модельное агентство VERONA Models в лице Натальи Луневой. В процессе подготовки к конкурсам неоценимую помощь участницам оказала психолог и специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова.

Фото: Пресс-служба

Уникальные образы для каждой девушки создали стилисты BaByliss и салона красоты BRONZE&BEAUTY.

В состав профессионального жюри конкурса в этом году вошли: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева, Мисс BaByliss-2017 Анастасия Парамонова, психолог, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова, пластический хирург Рано Азимова, владелица мехового ателье Мария Щукина, бренд-менеджер журнала "Теленеделя" и сайта tele.ru Виктория Резчикова, издатель, главный редактор журнала DESSERT REPORT Александр Лесников, редактор рубрики красота сайта WMJ Дарья Солодовникова.

Параллельно свои оценки участницам давало звездное жюри: Екатерина Стриженова (председатель жюри), Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Ладислав Бубнар, Брендон Стоун.

Помимо Королевы красоты, на вечере также были выбраны и награждены победительницы в специальных номинациях. Вице-мисс BaByliss-2018 стала Нелли Бондарик, а титул "Мисс зрительских симпатий" по итогам он-лайн голосования получила Светлана Селиверстова.

Фото: Пресс-служба

Финал стал по-настоящему ярким и красочным, действительно незабываемым! И во многом это заслуга ведущих – очаровательной Анастасии Стоцкой и фееричного Антона Зорькина. Своими музыкальными номерами украсили мероприятие Юлия Началова, Брендон Стоун, Надежда Ангарская, Ладислав Бубнар и певица Асмолова.

А гости вечера получили возможность не просто наблюдать и наслаждаться отличным шоу, но и принять в нем непосредственное участие – зажигательный танцевальный мастер-класс всем присутствующим подарили топ-преподаватели школы Galladance – Юлия Винар и Марк Коротких.

Почетные гости вечера: Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш, Мария Кожевникова, Митя Фомин, Анна Хилькевич, Катя Лель, Тутта Ларсен, Согдиана, Анна Цуканова-Котт, Анастасия Меськова, Алла Довлатова, Даниил Федоров. 

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