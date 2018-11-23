Объявлена новая королева BaByliss

22 ноября ресторан-яхта "Чайка" принимал особых гостей – именно здесь состоялся финал ежегодного федерального конкурса красоты Miss BaByliss 2018. Французский бренд BaByliss Paris, известный и популярный во всем мире, уже в четвертый раз проводит в России конкурс красоты и выбирает свою Королеву. В этом году обладательницей короны стала великолепная Юлия Удовенко.

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