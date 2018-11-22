"Кошки в гостях у Бабки-Ежки": новогодняя сказка для детей и взрослых
Творческая группа только в период новогодних каникул покажет шедевр, который, несомненно, растопит сердце каждого зрителя. Вы увидите настоящую кошачью феерию, театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу, веселых клоунов, много – много радости и детского смеха. Не только дети, но и родители окажутся в сказке, а каждого зрителя, который соприкоснется с волшебной тайной, ждут сюрпризы: интерактивы с главными и любимыми артистами – кошками!
"В некотором царстве, не совсем далеком государстве, жила – поживала и добра наживала почти девица – красавица Бабка-Ежка костяная ножка, а хозяйством у нее распоряжались коты да кошки. И была эта Бабка-Ежка большая выдумщица и затейница, не травы она варила и заговоры заговаривала, а песни пела и пляски плясала с котами да кошками. Гости к ней захаживали не простые, а сказочные, Кот Бают, лесной житель и Кощей бессмертный…"
А что дальше-то было? Узнаете, посмотрев нашу сказку!
На волшебном и сказочном празднике гостей ждет самое настоящее новогоднее чудо, много ласковых котов и кошек, сказочная новогодняя елка и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
2 – 8 января 2019г.
Камерный зал
Сеансы: 11:00, 14:00, 17:00
Возрастной ценз 0+
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