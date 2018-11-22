"Кошки в гостях у Бабки-Ежки": новогодняя сказка для детей и взрослых

Продюсерский центр "Дилявер" представляет премьеру на сцене Камерного зала дома музыки, одну из самых загадочных и волшебных постановок творческой группы театра Юрия Куклачева, под руководством Екатерины Куклачевой, дочери легендарного артиста, клоуна и дрессировщика.

прочитано 114 раз