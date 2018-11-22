В Новогоднее путешествие в страну сказок Пушкина приглашает ММДМ
Знакомые всем сказочные персонажи оживут у всех на глазах и расскажут и покажут зрителям объединенные в одно целое три произведения Солнца русской поэзии: "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о попе и его работнике Балде" и "Сказку о золотом петушке".
Зрители окажутся в мире волшебных героев и превращений, эффектных музыкальных и вокальных номеров, интересных сказочно-научных дискуссий разговорчивого "зеленого Дуба" и "ученого Кота". Практически каждый пушкинский персонаж продемонстрирует свои вокальные данные в сольном выступлении. Ну а самый звездный номер исполнит, конечно же, Дедушка Мороз!
Приходите на наш музыкальный спектакль и подарите детям радость, много ярких улыбок и веселого смеха от знакомства с удивительным миром сказок! Только в этом случае новогодняя ночь останется в памяти ребенка на всю жизнь.
Дети – цветы жизни и счастье родителей, поэтому искренние новогодние пожелания от героев сказок порадуют зрителей, создадут незабываемую сказочную атмосферу праздника и, непременно, воплотятся в Новом году.
Откройте дверь в самые добрые, любимые и незабываемые сказки А.С. Пушкина для своих детей!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
2 – 8 января 2019 года, ММДМ, Светлановский зал
Сеансы: 11:00, 14:00, 17:00
Возрастной ценз 0+
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