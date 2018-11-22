В Новогоднее путешествие в страну сказок Пушкина приглашает ММДМ

Продюсерский центр "Дилявер" представляет удивительный проект на сцене Дома Музыки – "Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Вас ждет красочный и яркий музыкальный спектакль, наполненный глубоким смыслом, волшебными превращениями, красивыми мелодиями и, конечно же, персонажами любимых сказок.

прочитано 100 раз