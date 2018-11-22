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Пресс-релизы

В Новогоднее путешествие в страну сказок Пушкина приглашает ММДМ

Фото: Пресс-служба
Продюсерский центр "Дилявер" представляет удивительный проект на сцене Дома Музыки – "Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Вас ждет красочный и яркий музыкальный спектакль, наполненный глубоким смыслом, волшебными превращениями, красивыми мелодиями и, конечно же, персонажами любимых сказок. 
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Знакомые всем сказочные персонажи оживут у всех на глазах и расскажут и покажут  зрителям объединенные в одно целое три произведения Солнца русской поэзии: "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о попе и его работнике Балде" и "Сказку о золотом петушке".   

Зрители окажутся в мире волшебных героев и превращений, эффектных музыкальных и вокальных номеров, интересных сказочно-научных дискуссий разговорчивого "зеленого Дуба" и "ученого Кота". Практически каждый пушкинский персонаж продемонстрирует свои вокальные данные в сольном выступлении. Ну а самый звездный номер исполнит, конечно же, Дедушка Мороз!

Приходите на наш музыкальный спектакль и подарите детям радость, много ярких улыбок и веселого смеха от знакомства с удивительным миром сказок! Только в этом случае новогодняя ночь останется в памяти ребенка на всю жизнь.

Дети – цветы жизни и счастье родителей, поэтому искренние новогодние пожелания от героев сказок порадуют зрителей, создадут незабываемую сказочную атмосферу праздника и, непременно, воплотятся в Новом году.

Откройте дверь в самые добрые, любимые и незабываемые сказки А.С. Пушкина для своих детей!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • Рекомендуется приходить за 1 час до начала представления.
  • В фойе детей будет ожидать раус-программа и праздничная новогодняя елка.
  • Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.
  • Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.
  • Продолжительность шоу – 1 час 10 минут.
  • Стоимость подарка – 650 рублей.


2 – 8 января 2019 года, ММДМ, Светлановский зал

Сеансы: 11:00, 14:00, 17:00

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