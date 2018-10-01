Первый Всероссийский фестиваль-конкурс колыбельной песни состоялся в Москве

23 сентября в ЦДХ прошел фестиваль-конкурс "Колыбельные для всей семьи". Идея организации мероприятия, не имеющего аналогов в России, принадлежит Наталии Фаустовой, певице, музыкальному терапевту, маме и автору одноименного социокультурного проекта.

Главная цель фестиваля – возродить культуру исполнения колыбельных, как ценное культурное и социальное явление, ставшее неотъемлемой, органичной и традиционной частью детско-родительских отношений. Найти отклик в сердцах не равнодушных к искусству людей, открыть новые таланты и объединить детей и взрослых через музыку, ведь колыбельная – это главный символ материнской любви. Главный приз – возможность выступить на одной сцене со звездами в рамках Гала-концерта "Колыбельные для всей семьи" в концертном зале ЦДХ и стать участником записи нового альбома для семей с детьми и тех, кому некому петь колыбельные.

Конкурс на лучшее исполнение колыбельных среди любителей и профессионалов стартовал 1 июня 2018 года. Было подано 110 заявок, из которых 78 прошли в финал. 23 сентября по результатам открытого народного голосования были подведены итоги конкурса. В концерном зале ЦДХ прошла торжественная церемония награждения 48 победителей в профессиональной и любительской категориях и в 4-х номинациях для разных возрастных групп. Гран-при фестиваля получил вокальный ансамбль Mama Jazz (г. Рязань). С полным списком финалистов можно ознакомиться здесь.

Гала-концерт "Колыбельные для всей семьи" стал новой вехой в творческой судьбе певицы, музтерапевта и основателя одноименного проекта Наталии Фаустовой. Впервые под ее крылом на одной сцене выступили старые и новые друзья "Колыбельных", известные артисты: Мариам Мерабова и Армен Мерабов, Людмила Сваровская, Катерина Балыкбаева, Элла Хрусталева, Виктория Андреева, Евгения Смольянинова, Алина Ростоцкая, Анна Бутурлина, Анжелика Маркова, а также финалисты конкурса. Для зрителей концерт оказался не только возможностью прикоснуться к национальным традициям в современном прочтении, но и сеансом арт-терапии. Трансляцию концерта в интернете обеспечивал партнер фестиваля – социальная сеть Одноклассники.

Фестиваль "Колыбельные для всей семьи" стал первым всероссийским мероприятием, посвященным теме колыбельных, такого масштаба. В рамках мероприятия был проведен Круглый стол для профессионалов и родителей на тему "Колыбельные в век диджитализации", на котором признанные эксперты говорили о том, какую роль играет колыбельная в картине мира современной семьи, как уберечь ребенка от диджитал-зависимости и чем заменить планшет. В обсуждении принимали участие: Наталья Фаустова, психологи Екатерина Бурмистрова и Жанна Засыпкина, культуролог Анастасия Абрамова, фониатр Екатерина Осипенко, специалист по сну Елена Мурадова, певица и музыкальный терапевт, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова и Анастасия Храмутичева – главный редактор журнала "Матроны.ру".

Детям и родителям, пришедшим на фестиваль, скучать было некогда – настолько программа мероприятия была насыщенной! Только в рамках фестиваля произошло еще одно уникальное для столицы событие – выставка картин известной и полюбившейся многим белорусской художницы Анны Силивончик, а также презентация работ замечательных художников Марии и Василия Пешкун. Партнеры мероприятия, старейший семейный клуб Москвы "Рождество", подготовил для гостей прикладные мастерские. Дети играли в подвижные игры, мастерили и баюкали тряпичные куклы, рисовали на песке. Актеры театра кукол "Наш городок" вместе со зрителями придумали и разыграли настоящий спектакль! Кафе "Сценарио" позаботилось о том, чтобы никто не ушел голодным и подготовило для маленьких и взрослых гастрономические шедевры в лучших традициях семейного праздника.

Костюмы для финалистов и участников предоставила талантливый дизайнер Наталья Душегрея.

Фестиваль-конкурс "Колыбельные для всей семьи" стал первым общероссийским событием, посвященным колыбельным, такого масштаба. Для сотни людей, отправивших заявки на конкурс, он стал новым опытом и шансом проявить музыкальный дар. Тысячи семей, смотревшие в этот уютный воскресный вечер трансляцию грандиозного Гала-концерта в соцсетях или видевшие его "в живую", чувствовали колоссальную энергию добра и материнского тепла. И это не удивительно, ведь все лучшее всегда рождается из любви.

После успешного старта, найдя отклик в сердцах тысяч людей, фестиваль-конкурс планирует стать ежегодным.

Фестиваль колыбельных в цифрах:

110 заявок было подано для участия в конкурсе;

78 прошли в финал и приняли участие в онлайн-голосовании;

48 участников стали победителями конкурса в разных номинациях!

450 000 человек посмотрело прямую трансляцию круглого стола на тему "Колыбельные в век диджитализации";

690 000 просмотров набрал прямой эфир гала-концерта и церемонии награждения победителей.

"Миссия проекта – возродить культуру исполнения колыбельных песен, как необходимую связь поколений, многостороннее развитие детей и арт-терапию для всех членов семьи, а также, подарить немного домашнего тепла тем детям, которым некому петь колыбельные. В больницах и детских приютах колыбельные помогают компенсировать отсутствие домашней обстановки и родных рядом. Мы передаем созданные нами книги и диски колыбельных песен подопечным благотворительных фондов и больниц, чтобы вечером каждый ребенок засыпал с улыбкой, чувствуя уют, защищенность и любовь", -говорит автор проекта Наталья Фаустова.