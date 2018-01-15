Группа компаний "АРКС" завершила реконструкцию второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений
В ходе работ, которые провела ГК "АРКС", были
реконструированы четыре насосных станции и шесть трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов. Специалистами Группы компаний полностью смонтировали
и отладили перемешивающее, аэрационное, насосное и другое технологическое оборудование,
необходимое для работы очистных сооружений. После завершения всех работ
агрегаты прошли гидравлические испытания.
Как отметил гендиректор компании "АРКС ГидроСтрой" Эден Алимов, Ново-Курьяновские очистные сооружения – объект крупный и непростой по уровню технических задач, которые решались в ходе реконструкции. Так, работы велись без остановки очистных сооружений.
"Поскольку канализационные стоки перемещаются самотеком, необходимо очень точно соблюдать геометрию всех элементов, – рассказал Алимов. – Еще одна сложность, с которой столкнулись – очистные сооружения окружены жилыми кварталами, рядом находится Москва-река – все это потребовало от специалистов ГК "АРКС" высочайшего профессионализма".
Отметим также, что в ходе работ были использованы самые современные технические решения. В частности, отстойники накрыты специальными крышами, которые позволят устранить неприятный запах, доставляющий неудобства жителям близлежащих районов.
Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.
В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 миллиардов рублей.
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