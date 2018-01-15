Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья

В прошедшем году продолжилось активное развитие транспортной сети столичного региона. В Москве и Подмосковье появились новые дороги, мосты и эстакады. Строители занимались также реконструкцией уже имеющихся дорожных объектов. Все это позволило значительно облегчить жизнь как автомобилистов, так и пешеходов.



Реконструкция Калужского шоссе

Прошедшие 12 месяцев стали временем активного развития транспортного каркаса Новой Москвы. Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительной отрасли Москвы и Подмосковья – завершила два этапа реконструкции Калужского шоссе – основной транспортной артерии присоединенных территорий.

Первый этап модернизации Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки закончился в мае 2017 года. Было построено и реконструировано около 26 километров дорог, включая восемь километров основной трассы "Калужки", почти 12 километров боковых проездов, а также 4,5 километра съездов транспортных развязок.

Кроме того, было построено четыре транспортных тоннеля, общая длина которых составила 2,5 километра, а также три эстакады суммарной протяженностью более 600 метров. Для переезда через реку Сосенка появились три моста общей длиной 170 метров. Позаботились и о пешеходах: безопасное движение обеспечивают два пешеходных моста и пять надземных переходов.





В декабре 2017 года сдан участок от деревни Сосенки до деревни Ватутинки, входящий во второй этап реконструкции Калужского шоссе от 29 до 49 км. В рамках модернизации участка были возведены несколько искусственных сооружений, в том числе три эстакады.

Первая из них находится на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское", длина путепровода – 32,2 метра. Также возведен мост через реку Десна длиной 78 метров. Рядом с ним появилась разворотная эстакада №2 длиной 76,02 метра.

Далее по основному ходу "Калужки" в непосредственной близости от активно развивающегося микрорайона Новые Ватутинки, в месте с будущим пересечением трассы "Минское шоссе – Троицк – Щаповское" расположилась третья эстакада. Ее длина – 307,75 метра. Также строители возвели 11,6 километра автодорог.

Благодаря таким проектам Новая Москва становится настоящей столицей, отметил на открытии участка градоначальник Сергей Собянин.





Пересечение МКАД и Профсоюзной улицы

В сентябре 2017 года была открыта развязка МКАД с Профсоюзной улицей. Строители возвели около 13 километров дорог, узкие "клеверные" листы обновили и дополнили тоннелем и четырьмя эстакадами.

Левоповоротная эстакада предназначена для движения из области на внутреннюю сторону кольцевой автодороги. Кроме того, была запущена разворотная эстакада через МКАД и два путепровода через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу на дублерах кольцевой.

Строители ГК "АРКС" обустроили переходно-скоростные полосы вдоль МКАД и карманы, предназначенные для заезда общественного транспорта. Построены и боковые проезды вдоль расположенных в непосредственной близости от объекта торговых центров "МЕГА" и "ИКЕА".





Все это позволило разделить транспортные потоки и существенно повысить скорость движения транспорта по этому участку. Пропускная способность развязки составила 33 тысячи 240 автомобилей в час – это в 1,8 раза больше, чем ранее. Значительно выросла и пропускная способность въездов и и выездов – с чуть более трех тысяч автомобилей в час до порядка шести с половиной тысяч, то есть в два раза.



Развязка в Одинцово

В декабре 2017 года был открыт еще один важный для столичного региона объект, построенный ГК "АРКС" – эстакада в Одинцово, которая соединила две части подмосковного города. Теперь у жителей восьмого микрорайона Одинцово есть возможность выезжать на Можайское шоссе буквально за несколько минут. Путь в центр отныне занимает не более 10 минут вместо 30 ранее.

Еще одна существенная польза от новой эстакады состоит в том, что жители южной части подмосковного города получили доступ к расположенной в других частях Одинцово инфраструктуре. Прежде всего, речь идет о медицинских учреждениях – Центральной районной больнице, детской поликлинике, женской консультации. Вместе с тем жители северной части населенного пункта могут беспрепятственно попасть в учреждения, находящиеся в восьмом микрорайоне Одинцово и на Минском шоссе.

Эстакада имеет по две полосы в каждом направлении, движение по которым может осуществляться с максимальной скоростью до 70 километров в час. Для пешеходов по бокам путепровода оборудован тротуар с лестницами и специальными подъемниками для инвалидов.





Обход Звенигорода

Другим знаковым событием стал запуск в ноябре 2017 года автомобильного движения по участку пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Теперь транспорт идет в обход расположенного в непосредственной близости Звенигорода. На отрезке длиной в 3,6 километра был возведен мост через реку Москву и две многоуровневые развязки.

Новая магистраль уведет транзитный поток мимо городских кварталов и позволит разгрузить Звенигород от транзитного грузового трафика, избавив город от возникающих как следствие дорожных заторов. Всего протяженность всего пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 километра.





Итоги года

Всего в прошедшем году в Москве было построено и реконструировано 124 километра дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, среди знаковых дорожных объектов, введенных в эксплуатацию за 12 прошлых месяцев, – реконструированное Щелковское шоссе, ряд участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, развязки с Московской кольцевой автодорогой.