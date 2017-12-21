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Недвижимость

Как строится главная транспортная артерия Новой Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкция Калужского шоссе является крупнейшим инфраструктурным проектом на территории Новой Москвы. Модернизация магистрали предусматривает возведение 4-5 полос движения в каждую сторону, новые мосты, эстакады и другие объекты инфраструктуры. Все это обеспечит быстрый и комфортный проезд для личного и общественного транспорта. Dni.Ru решили выяснить, как сейчас продвигается реконструкция главной транспортной артерии Новой Москвы, что уже сделано и что еще предстоит реализовать.

Продолжение: Как развивается "Москва-Сити"
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Главная цель, которую ставят перед собой строители – снизить загруженность "Калужки" и создать комфортные условия движения как для личного, так и для общественного транспорта. Население Новой Москвы продолжает расти, и по планам столичных властей оно увеличится до 1,5 миллиона человек к 2035 году.

Естественно, это приведет к повышению уровня нагрузки на транспортную инфраструктуру. Калужское шоссе, пропускная способность которого вырастет после реконструкции в 2,5 раза, должно успешно справиться с этим вызовом.

Модернизация главной вылетной магистрали направлена в первую очередь на создание условий для общественного транспорта. В процессе реконструкции основного хода "Калужки" строятся дополнительные полосы в каждом направлении для автобусов и троллейбусов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Не менее важная задача – сформировать транспортные связи между прилегающими к трассе кварталами. Для этого Группа компаний "АРКС", занимающаяся модернизацией магистрали, обустраивает дороги-дублеры вдоль главного хода шоссе. Они позволяют значительно разгрузить магистраль,

ведь жителям близлежащих микрорайонов не придется выезжать на основное шоссе, чтобы проехать несколько километров, а затем вновь свернуть на внутриквартальный проезд.

Эстакады, мосты, переходы

Что происходит на Калужском шоссе сейчас? На главной транспортной магистрали Новой Москвы полным ходом идет второй этап реконструкции. На прошлой неделе был открыт участок от деревни Милорадово до Троицка. На нем возведены автодороги, мосты, эстакады, шумозащитные экраны, проложены новые инженерные коммуникации.

Первая эстакада находится на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское" (длина – 32,2 метра), вторая (разворотная) – появилась у моста через реку Десна, ее длина составляет 76,02 метра. Третья эстакада расположилась рядом с активно развивающимся районом Новые Ватутинки, ее длина – 307,75 метра.

Сейчас продолжаются работы по возведению обхода Ватутинок. Благодаря появлению здесь бессветофорного движения по основному ходу и выезда со старого Калужского шоссе на новое, транспортная ситуация в районе значительно улучшится. На начальном и конечном отрезках обхода появятся двухуровневые транспортные развязки – именно здесь уже в следующем году откроются четвертая и пятая эстакады. Кроме того, строители возведут мост через реку Пахра.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Но реконструкция "Калужки" – это не только мосты, эстакады и новые километры дорожного полотна. Не менее важно обеспечить комфорт и безопасность для пешеходов, а также тишину и спокойствие для расположенных поблизости жилых домов. С этой целью второй этап модернизации подразумевает возведение трех подземных и восьми надземных пешеходных переходов, а также 30 шумозащитных экранов.

"Новая Москва становится настоящей Москвой", – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин на открытии участка от Милорадово до Троицка.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С ветерком

Реконструкция Калужского шоссе – настоящий подарок для автомобилистов. Скорость на обновленной магистрали вырастет на 20%, уверены эксперты транспортной отрасли. "Кроме того, после реконструкции ожидается снижение загрузки дороги с восьми до шести баллов", – отмечают в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Сейчас по участку от деревни Сосенки до поселка Минзаг проезжают около 35 тысяч автомобилей в сутки. В следующем году, после окончания модернизации "Калужки", количество автомобилей на трассе увеличится более чем на 12 тысяч. "Ежедневно большое количество автомобилистов и пассажиров общественного транспорта пользуются этим направлением. Важно обеспечить комфортное и главное – безопасное передвижение всех участников дорожного движения", – отметил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

От МКАД до Сосенок

Первый этап реконструкции шоссе, которым также занималась Группа компаний "АРКС", был закончен еще в мае 2017 года. Модернизирован основной ход трассы от МКАД до деревни Сосенки. Тогда было построено и реконструировано почти 26 километров дорог, в том числе более восьми километров основной трассы Калужского шоссе, почти 12 километров боковых проездов, 4,5 километра съездов транспортных развязок.

Кроме того, строители возвели четыре транспортных тоннеля, суммарная длина которых превышает 2,5 километра, три эстакады и три моста через реку Сосенку. Безопасность пешеходного движения обеспечили два моста и пять подземных переходов. При этом часть объектов, от кольцевой автодороги до поворота на Коммунарку были введены в эксплуатацию в сентябре 2016 года.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Удобные магистрали

Помимо увеличения населения, в Новой Москве планируется создать более миллиона рабочих мест, здесь появятся десятки парков, новые торговые центры. Продолжит активно развиваться жилищное строительство, социальная и спортивная инфраструктура. Жилая, рабочая, социальная, торговая и развлекательная функции присоединенных территорий должны обеспечиваться развитым транспортным каркасом.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Помимо реконструкции Калужского шоссе, идет строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное, которая станет магистральной улицей общегородского значения. Она обеспечит движение транспорта в юго-западном направлении параллельно МКАД.

Всего за 2017 год, как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, возведено более 100 километров дорог, построено 30 сложных искусственных сооружений и возведен 31 пешеходный переход. По его словам, столица не только выполнила план по возведению объектов транспортной инфраструктуры, но и превысила запланированные ранее объемы работ.

Автор: Иван Поляков21 декабря 2017, 16:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Калужское шоссе полетит после реконструкции

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