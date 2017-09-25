В Царицыно прошел ежегодный Большой Екатерининский Бал

16 сентября 2017 года в музее-заповеднике "Царицыно" прошли мероприятия ежегодного Большого Екатерининского Бала – масштабного культурно-просветительского события международного уровня. Москвичи и гости города могли посетить премьеру музыкального спектакля о принцессе Фике, фестиваль бальных традиций, награждение выдающихся немцев России и светский бал в залах Большого царицынского дворца.

Организатор мероприятий: Международный союз немецкой культуры при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В преддверии главного бального события на открытой площадке музея-заповедника традиционно прошел Фестиваль бальных традиций Екатерины II. Посетителей парка ждали ходулисты екатерининской эпохи, фото-зона в стиле барокко, мастер-классы и показательные выступления лаборатории барочного танца "Амариллис" и студии артистического фехтования "Эспада", а также интерактивная лекция с викториной "Дрезден в эпоху барокко" от Компании по развитию туризма при правительстве Саксонии (Германия).

На главной сцене состоялась премьера мюзикла "Фике" ("О том как маленькая Фредерика стала Великой Екатериной"), в постановке Ирины Линдт, сыгравшей роль императрицы Елизаветы Петровны. Роли в спектакле также сыграли актеры театра и кино Анна Багмет, Анна Глаубэ, Юлиана Гребе, Иван Золотухин и другие.

В концертной программе приняли участие солистки Ксения Белолипецкая и Екатерина Лукаш; заслуженный коллектив России, детский эстрадный оркестр Кубанского центра немецкой культуры; театр детского танца "Ляллен" (г. Пермь), национальные коллективы со всей России.

Вечером в субботу Большом дворце музея-заповедника Царицыно состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучшие имена немцев России" 2017 года, по окончании которой был дан старт светскому балу екатерининской эпохи.

Большой Екатерининский Бал открылся полонезом с участием первых лиц бала, а также кадетов Оренбургского президентского кадетского училища. Кадеты получили пригласительные на бал и присоединились к почтенной публике наряду с победителями всероссийских конкурсов и активными участниками федеральных проектов организатора бала – Международного союза немецкой культуры.

Среди гостей бала были представители МИД России, Федерального агентства по делам национальностей, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Ассамблеи народов России, Торгово-промышленной палаты Германии и других организаций и ведомств в сфере межнационального и Российско-Германского сотрудничества.

Бал посетили: тележурналисты Владислав Флярковский, Ника Ганич, Эрнест Мацкявичус, полиглот и преподаватель Дмитрий Петров, историк моды Руслан Мигранов, артисты Александр Фриш, Владимир Лёвкин, Кай Метов, актеры Татьяна Пилецкая, Дмитрий Миллер, Юлия Деллос, Моника Гроссманн, Олимпийский чемпион Андрей Сильнов и другие.

Гостям вечера были представлены показательные выступления и мастер-классы лаборатории барочного театра "Амариллис", сети танцевальных клубов GallaDance, чемпионов мира и Европы по танцевальному спорту, сборной Тюменской области – команды Формэйшн "Вера". В музыкальной части программы выступили солисты мюзикла "Граф Орлов" Наталья Сидорцова и Андрей Белявский, а также актер театра и кино Евгений Вальц.

Неизменным атрибутом балов являются благотворительные мероприятия. В рамках бала прошла благотворительная лотерея, участники которой выиграли ценные призы, а собранные средства были направлены в Фонд поддержки деятелей искусства "Артист".

В отдельном зале гости вечера могли посетить мастер-классы по каллиграфии, изготовлению цветочных браслетов, а также лекции о благородных манерах галантного века, салон старинных карточных игр, а также презентации от партнеров. Завершился вечер красочным световым шоу.

Большой Екатерининский Бал – это проект о главном достоянии России – ее народах. Бал проводится по инициативе российских немцев в продолжение культурно-просветительских традиций, заложенных российской императрицей, и во имя укрепления межнационального и российско-германского сотрудничества. Инициатор проведения Бала: Международный союз немецкой культуры (МСНК) – крупнейшая общественная организация немцев России, за 25 лет своего существования реализовавшая несколько тысяч социально-значимых проектов в сфере культуры, науки, образования.