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Пресс-релизы

В Москве пройдет премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц"

Фото: пресс-служба
30-го сентября 2017 года в Московский "Цирк Чудес" приглашает на официальную премьеру циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц". Это первая в России большая шоу-программа по мотивам легендарной истории.
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Книга, переведенная на 250 языков и опубликованная совокупным тиражом более 140 миллионов экземпляров, обретет новое воплощение – в грандиозном театрально-цирковом шоу. Зрителей ждет целая вселенная настоящих чудес, уникальных трюков и потрясающих песен. 

Главная особенность этого спектакля – симбиоз различных жанров: большой цирковой шоу-мюзикл сопровождается лазерным, песочным, световым и музыкальным шоу. 

Зрителей ждут настоящие хиты и новые номера от звезд цирка, в том числе – жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, колесо Сира, клоунада, дрессура (на сцене: дрессированные хорьки, петухи, медведи, собаки, голуби, обезьяна и ослик) и многое другое. 

Фото: пресс-служба

В главных ролях: Маленький принц – Михаил Смирнов (финалист "Голос.Дети", представитель России на Детском Евровидении), Роза – Ирина Уханова (ведущая "Ревизорро"), Летчик – Евгений Егоров (вокалист группы "Эпидемия"). 

В программе торжества: премьерный показ шоу, праздничный фуршет, красочная фотосессия, подарки и сюрпризы от "Цирка Чудес" и партнеров мероприятия. Гостями вечера станут представители ведущих СМИ и интернет-порталов, известные блогеры, звезды мира театра, кино и телевидения. 

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