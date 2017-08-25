В Царицыно пройдет ежегодный Большой Екатерининский Бал

16 сентября 2017 года в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет ежегодный Большой Екатерининский Бал – масштабное событие, посвященное традициям и культуре екатерининской эпохи, уже ставшее одной из визитных карточек Москвы. В течение всего дня на открытой площадке музея-заповедника всех желающих ждет развлекательная программа для всей семьи в рамках Фестиваля бальных традиций Екатерины II, а кульминацией мероприятий станет светский бал в Большом царицынском дворце.

С 11.00 до 19.00 в преддверие основного бального события на открытой площадке музея-заповедника пройдет уже полюбившийся москвичам Фестиваль бальных традиций Екатерины II. Организаторы приготовили насыщенную программу: музыкальные номера и театральные постановки, бесплатные уроки старинных танцев, игры и развлечения галантного века, лекции, экскурсии, мастер-классы и активности для самых маленьких, аниматоры, ходулисты и многое другое.Вход свободный, категория 6+.

А в 20.00 в роскошных залах Большого дворца будет дан Большой Екатерининский Бал, который имеет статус светского, культурного и социально значимого события международного уровня. Особая торжественность, строгий этикет, живая музыка и возрожденные традиции с легкостью перенесут участников в XVIII век. Атмосфера светского раута располагает к интересному общению и новым знакомствам.

Гостей бала ждет классическая бальная программа, танцевальные мастер-классы и выступления артистов, благотворительная лотерея, выставки и презентации, уединенная литературная гостиная, старинные карточные игры и забавы, фуршет, фейерверк и многое другое!

В рамках бала пройдет торжественная церемония награждения победителей ежегодного Всероссийского конкурса "Лучшие имена немцев России" 2017 года, лауреатами которой в разные годы становились артисты Эдуард Хиль и Георгий Штиль, художник-иллюстратор Александр Траугот, призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Граф, хирург с мировым именем Владимир Байтингер, меценат Карл Лоор, "штангист столетия" Давыд Ригерт и другие.

Вход по билетам и пригласительным. Категория: 18+. Дресс-код: Black Tie.

Большой Екатерининский Бал – это проект о главном достоянии России – ее народах. Бал проводится по инициативе российских немцев в продолжение культурно-просветительских традиций, заложенных российской императрицей, и во имя укрепления межнационального и российско-германского сотрудничества. Инициатор проведения Бала: Международный союз немецкой культуры (МСНК) – крупнейшая общественная организация немцев России, за 25 лет своего существования реализовавшая несколько тысяч социально-значимых проектов в сфере культуры, науки, образования.

