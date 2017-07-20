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Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей

Фото: пресс-служба
25 июля в Доме Российской Моды состоится презентация новой коллекции мужской и женской одежды PERFUMER известного российского дизайнера Max Liber. В шоу-показе кутюрье представит более 80 нарядов класса Lux, завершит дефиле модель в платье из алого атласа стоимостью 900 000 рублей. По словам самого дизайнера, это самое красивое платье, которое он создал за всю свою карьеру.
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Как и герой романа "Парфюмер. История одного убийцы", искавший аромат любви, российский дизайнер Max Liber создал идеальный наряд – роскошное вечернее платье, которое назвал Love. Наряд выполнен из королевского атласа – ткани со сложной структурой, привезенной дизайнером из Италии. Платье подчеркивает изящные формы и изгибы тела, и уникально тем, что не имеет швов – создано дизайнером методом наколки. По словам Max Liber, работая с куском ткани, он чувствовал себя настоящим скульптором, создающим уникальный и неповторимый образ.

"Платье Love я создавал вручную, используя старинный метод изготовления одежды – без предварительных эскизов и чертежей драпировал непосредственно на трехмерной фигуре, – описывает процесс создания платья Max Liber. – К сожалению, в советские времена метод наколки был практически утерян, так как считался слишком индивидуальным, а значит и буржуазным. Но именно этот способ создания платья позволил мне придумать необычные формы, сформировать целый образ его будущей обладательницы".

Фото: пресс-служба

Муляжный метод изготовления одежды (макетирование или наколка на манекене) имеет глубокие исторические корни. Такая техника заслуженно считается верхом дизайнерского мастерства – ее применяют все великие модельеры, создающие свои коллекции Haute-Couture. Метод наколки просто незаменим в поиске новых форм одежды и при создании вечерних нарядов.

Верх платья Love выполнен из атласа алого цвета, вдохновляющего творцов со всего мира на создание шедевров. А струящаяся в пол юбка из черного цвета придает наряду большей элегантности, а будущей обладательницы – загадки, еще большей женственности и сексуальности.

Фото: пресс-служба

"Уже более двух тысяч лет атлас не выходит из моды, вдохновляя дизайнеров на создание нарядов и делая счастливыми тысячи женщин. Я также поддался влиянию этой роскошной ткани и создал из нее, пожалуй, самое красивое платье за всю свою карьеру, – признается дизайнер Max Liber.

Свое произведение дизайнерского искусства автор оценил в 900 000 рублей. Даже при большом желании дизайнер уже не сможет повторить придуманную им модель, на создание которой ушло больше месяца кропотливой ручной работы и около 10 метров атласа. Презентовано платье будет 25 июля в Доме Российской Моды в рамках шоу-показа новой коллекции мужской и женской одежды PERFUMERby Max Liber.

Имя российского дизайнера Max Liber неразрывно связано с самыми яркими творческими и fashion-проектами России. За свою долгую творческую карьеру дизайнер сотрудничал со многими знаменитыми российскими артистами, выпустил не одну коллекцию модной мужской и женской одежды, был автором ярких образов Лолиты Милявской, Ксении Собчак, Леры Кудрявцевой, Кати Лель, Полины Гриффитс и многих других российских знаменитостей. Основателя бренда MAXLIBER по праву можно считать креативным и современным творцом, который создает одежду для тех, кто предпочитает уникальность во всем, а не только в стиле. Для тех, кто хочет быть в центре внимания и не бояться выглядеть так, как говорит внутреннее Я.

Max Liber. Фото: пресс-служба

В основу создания коллекции класса Lux лег роман немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы". Дизайнер бренда Max Liber, как и главный герой романа Жан-Батист Гренуй, постоянно находится в поиске – в поиске интересных сочетаний цветов, новых форм, деталей, аксессуаров, которые бы выразили в одежде самое главное чувство на земле – Любовь.

"Я по-прежнему не меняю своего убеждения, что нет четких канонов, подчиняющихся условностям и искусственным трендам, есть только воплощенное желание современного жителя большого города – быть свободным в выборе стиля, – говорит Max Liber. – Поэтому моя новая коллекция разнообразна: от спортивного стиля до классической одежды. Я дарю эту свободу в выборе стиля, выборе цвета, выборе одежды. Я уважаю каждого, кто пытается изменить свою жизнь к лучшему, кто работает над собой каждый день, и не боится выделиться из общественной массы. Коллекцией PERFUMER я выражаю свою любовь к этим людям, через километры ткани, сплетение нитей и через сотни стежков".

В коллекции PERFUMER дизайнер Max Liber раскрывает свои новые грани дизайнера и творца. Усовершенствованный крой, индивидуальный подход к пошиву и повышение качества шитья – вот три основных фактора, определяющие совершенно нового Max Liber.

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