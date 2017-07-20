Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей

25 июля в Доме Российской Моды состоится презентация новой коллекции мужской и женской одежды PERFUMER известного российского дизайнера Max Liber. В шоу-показе кутюрье представит более 80 нарядов класса Lux, завершит дефиле модель в платье из алого атласа стоимостью 900 000 рублей. По словам самого дизайнера, это самое красивое платье, которое он создал за всю свою карьеру.

Как и герой романа "Парфюмер. История одного убийцы", искавший аромат любви, российский дизайнер Max Liber создал идеальный наряд – роскошное вечернее платье, которое назвал Love. Наряд выполнен из королевского атласа – ткани со сложной структурой, привезенной дизайнером из Италии. Платье подчеркивает изящные формы и изгибы тела, и уникально тем, что не имеет швов – создано дизайнером методом наколки. По словам Max Liber, работая с куском ткани, он чувствовал себя настоящим скульптором, создающим уникальный и неповторимый образ.

"Платье Love я создавал вручную, используя старинный метод изготовления одежды – без предварительных эскизов и чертежей драпировал непосредственно на трехмерной фигуре, – описывает процесс создания платья Max Liber. – К сожалению, в советские времена метод наколки был практически утерян, так как считался слишком индивидуальным, а значит и буржуазным. Но именно этот способ создания платья позволил мне придумать необычные формы, сформировать целый образ его будущей обладательницы".

Муляжный метод изготовления одежды (макетирование или наколка на манекене) имеет глубокие исторические корни. Такая техника заслуженно считается верхом дизайнерского мастерства – ее применяют все великие модельеры, создающие свои коллекции Haute-Couture. Метод наколки просто незаменим в поиске новых форм одежды и при создании вечерних нарядов.

Верх платья Love выполнен из атласа алого цвета, вдохновляющего творцов со всего мира на создание шедевров. А струящаяся в пол юбка из черного цвета придает наряду большей элегантности, а будущей обладательницы – загадки, еще большей женственности и сексуальности.

"Уже более двух тысяч лет атлас не выходит из моды, вдохновляя дизайнеров на создание нарядов и делая счастливыми тысячи женщин. Я также поддался влиянию этой роскошной ткани и создал из нее, пожалуй, самое красивое платье за всю свою карьеру, – признается дизайнер Max Liber.

Свое произведение дизайнерского искусства автор оценил в 900 000 рублей. Даже при большом желании дизайнер уже не сможет повторить придуманную им модель, на создание которой ушло больше месяца кропотливой ручной работы и около 10 метров атласа. Презентовано платье будет 25 июля в Доме Российской Моды в рамках шоу-показа новой коллекции мужской и женской одежды PERFUMERby Max Liber.

Имя российского дизайнера Max Liber неразрывно связано с самыми яркими творческими и fashion-проектами России. За свою долгую творческую карьеру дизайнер сотрудничал со многими знаменитыми российскими артистами, выпустил не одну коллекцию модной мужской и женской одежды, был автором ярких образов Лолиты Милявской, Ксении Собчак, Леры Кудрявцевой, Кати Лель, Полины Гриффитс и многих других российских знаменитостей. Основателя бренда MAXLIBER по праву можно считать креативным и современным творцом, который создает одежду для тех, кто предпочитает уникальность во всем, а не только в стиле. Для тех, кто хочет быть в центре внимания и не бояться выглядеть так, как говорит внутреннее Я.

В основу создания коллекции класса Lux лег роман немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы". Дизайнер бренда Max Liber, как и главный герой романа Жан-Батист Гренуй, постоянно находится в поиске – в поиске интересных сочетаний цветов, новых форм, деталей, аксессуаров, которые бы выразили в одежде самое главное чувство на земле – Любовь.

"Я по-прежнему не меняю своего убеждения, что нет четких канонов, подчиняющихся условностям и искусственным трендам, есть только воплощенное желание современного жителя большого города – быть свободным в выборе стиля, – говорит Max Liber. – Поэтому моя новая коллекция разнообразна: от спортивного стиля до классической одежды. Я дарю эту свободу в выборе стиля, выборе цвета, выборе одежды. Я уважаю каждого, кто пытается изменить свою жизнь к лучшему, кто работает над собой каждый день, и не боится выделиться из общественной массы. Коллекцией PERFUMER я выражаю свою любовь к этим людям, через километры ткани, сплетение нитей и через сотни стежков".

В коллекции PERFUMER дизайнер Max Liber раскрывает свои новые грани дизайнера и творца. Усовершенствованный крой, индивидуальный подход к пошиву и повышение качества шитья – вот три основных фактора, определяющие совершенно нового Max Liber.