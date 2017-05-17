Двадцать концертов фестиваля "Классика в Кусково" пройдут в музее-усадьбе
Летними вечерами под сводами Танцевального зала можно будет услышать шедевры в исполнении солистов концертного филармонического объединения "Москонцерта": народных и заслуженных артистов России, лауреатов международных конкурсов. Слушателям будут представлены не только лучшие концертные программы уходящего сезона, но и новые, специально подготовленные к этому событию.
"Каждое лето усадьба Кусково превращается в настоящее пиршество искусства, куда приезжает огромное число известнейших артистов. Здесь любой может познакомиться с многогранностью мирового музыкального наследия: от Вивальди, Баха и Моцарта до Пьяццоллы и Маккартни и найти изысканное "музыкальное блюдо" по вкусу, – рассказывает народный артист России, солист "Москонцерта", виолончелист Михаил Уткин. – Нет в Москве другого такого места, в котором музыка, архитектура, живопись, скульптура, красота природы и мастерство музыкантов сливаются в гармоничном и волшебном единстве".
Откроется фестиваль 28 мая выступлением камерного оркестра "Времена года" под руководством заслуженного артиста России В. Булахова. В программе – произведения знаменитого композитора эпохи барокко Антонио Вивальди, восемь избранных концертов для одной, двух и четырёх скрипок с оркестром из знаменитого цикла "L`estro armonico". Солисты – Лена Семенова, Юлия Покровская, Иван Покровский, Елена Харитонова.
Уникальные интерьеры Кусково, сохранившего облик загородной усадьбы XVIII века, создают особую атмосферу для восприятия музыки разных эпох и стилей. А прогулка перед концертом по главной достопримечательности усадьбы – французскому регулярному парку с мраморными скульптурами и прудами – поможет отвлечься от городской суеты и перенестись в волшебный мир классической музыки.
Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.
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