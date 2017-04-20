В Москве обсудят высокие технологии и интернет

Работа форума в течение трех дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков. Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и нужными ему докладчиками. Также зарегистрированные участники форума и выставки по желанию смогут принять участие в максимальном объеме мероприятий в эти дни.
Для организаций БМКФ 2017 – уникальный формат взаимодействия сразу со многими категориями участников (пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и т.д.). А синергия с выставкой "Связь" дает целый набор уникальных возможностей для реализации любых коммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.
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