В Москве обсудят высокие технологии и интернет

25-27 апреля 2017 года в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2017). Соорганизаторами мероприятия выступили ЦВК "Экспоцентр" и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).

Работа форума в течение трех дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков. Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и нужными ему докладчиками. Также зарегистрированные участники форума и выставки по желанию смогут принять участие в максимальном объеме мероприятий в эти дни.

Для организаций БМКФ 2017 – уникальный формат взаимодействия сразу со многими категориями участников (пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и т.д.). А синергия с выставкой "Связь" дает целый набор уникальных возможностей для реализации любых коммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.