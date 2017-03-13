Портал Бизнес-навигатор МСП набирает популярность среди предпринимателей Санкт-Петербурга

Юлия Самойлова едет на Евровидение Джигурда оконфузился в ДНР Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
19:01
Ученые разрешили есть упавшую пищу
18:40
Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой
18:29
Скоро "умрут" 200 тысяч мобильных приложений
18:21
В чем главная задача историка
18:05
Особенности жизни евреев в современной России
17:59
Врачи оставили без помощи умирающую из-за плохой дороги
17:59
Фадеев сделал шикарный подарок жене на 26 лет брака
17:57
Швейцарец купил автономера за $158 тысяч
17:46
Неправильный прикус портит жизнь человека
17:33
Третью годовщину "Крымской весны" отметят грандиозным концертом
17:27
Ибупрофен и диклофенак признали опасными для сердца
17:26
Американка шокировала телом после кесарева
17:20
Перевернувшийся на западе Москвы внедорожник попал на видео
17:20
Как определить психотип ребенка
17:08
Юная гандболистка прыгнула на голову сопернице (видео)
17:08
"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера
16:49
Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным
16:42
В Сеть утекли фото новой "Лады-Мустанг"
16:41
Отец довел Шульгину до припадка
16:36
Почему у пенсионеров отказывают почки
16:32
Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии
16:28
"Жигули" сбили школьника на зебре в Петербурге
16:18
Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных
16:04
Тарасов назвал имя новой возлюбленной
15:46
Эрдоган решил свергнуть Меркель
15:38
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы
15:31
Преснякова стала жертвой врачебной ошибки
15:26
Что ждало Крым в составе Украины
15:11
Музыканты Rammstein восхитились русским оркестром
15:02
"Брат" Багдасарян переломал ноги в аварии с фурой на МКАД
14:53
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
14:52
Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
14:38
В Москве водитель Mercedes сбил женщину с ребенком-инвалидом
14:32
Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
14:29
Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
14:18
Украинцы перестали массово батрачить в России
14:12
"Королева пышной груди" покорила соцсети
14:09
Мажоры на Gelandewagen устроили гонки по тротуарам Москвы
14:07
Бузова исповедалась Барановской
14:01
В школе под Москвой у сына депутата украли пистолет и открыли стрельбу
14:00
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
13:59
Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений
13:58
Исцелиться от болезней можно силой мысли
13:48
Жукову застукали в объятиях родственника Трампа
13:43
Значение имени Валентина
13:40
За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung
13:22
В Москве во время секса с путаной умер индиец
13:19
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
13:12
Лазарев скорбит об умершем брате
12:53
Россиян хотели оставить без "Приоры"
12:41
Новое увлечение Евгении Крюковой
12:37
Фуру на МКАД опрокинули мажоры на Mercedes
12:31
От семьи Фриске отрекся адвокат
12:30
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
12:29
Опубликованы фото голых Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид
12:26
Лукашенко нанес коварный удар по России
12:09
55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой
12:04
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
11:59
"ЕР" начинает интернет-экспансию
11:54
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
11:46
Сильно похудевший Виторган обнажился вслед за Собчак
11:43
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
11:36
Горячие танцы принца Уильяма произвели фурор
11:33
Как Порошенко добивает Украину ради кредиторов
11:21
Гигантская паучиха-мать шокировала Сети (видео)
11:21
Порошенко попал в ловушку Путина
11:10
Под Москвой похитили мужчину
11:09
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
11:05
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
10:54
Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
10:53
Никита Джигурда о лишении гражданства
10:25
Москву вновь накроет снегом
10:19
В Москве загорелся винный завод
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
10:05
В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach
09:54
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:43
В Мытищах нашли труп мужчины
09:18
Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко
09:09
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
09:08
В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет
08:47
В петербургской школе девочка выпала из окна
08:43
Адмирал США продавал родину за оргии
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:36
Авария с фурой парализовала МКАД (видео)
08:26
На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:20
За что Алла Пугачева платит Юлии Самойловой
08:19
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
08:18
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
08:00
В Москве раскрыто жестокое убийство модели
23:56
Что останется после Безрукова
21:51
Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:48
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
21:47
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв
21:34
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
21:20
Разгадана тайна черных дыр
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Максакова назвала себя дурой
Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Лукашенко нанес коварный удар по России
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
От семьи Фриске отрекся адвокат
Пресс-релизы

Портал Бизнес-навигатор МСП набирает популярность среди предпринимателей Санкт-Петербурга

Фото: GLOBAL LOOK press\Jacqui Henshaw
В пятницу, 10 марта 2017 года, представители АО "Корпорация МСП" в рамках встречи с предпринимателями Санкт-Петербурга провели презентацию портала Бизнес-навигатор МСП.
прочитано 932 раза

В ходе мероприятия владельцам бизнеса и тем, кто только планирует открыть свое дело, были продемонстрированы возможности сервисов информационной и маркетинговой поддержки портала Бизнес-навигатор МСП. Предприниматели с помощью представителей Корпорации МСП смогли самостоятельно протестировать работу ресурса и пройти регистрацию на портале для получения доступа к полному перечню сервисов.

"Хочется отметить, что между Правительством Санкт-Петербурга и Корпорацией подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего бизнеса. Более того, мы договорились, что подобные встречи с представителями Корпорации будут регулярными. Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что Санкт-Петербург является одной из самых развитых площадок для успешного становления и развития бизнеса, – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. – Сегодняшняя встреча посвящена порталу Бизнес-навигатор МСП. Этот ресурс вызывает все больший интерес у предпринимателей, поскольку при помощи уникального сервиса можно успешно создать свое дело или расширить имеющийся бизнес".

С помощью портала Бизнес-навигатора МСП можно выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретной локации, получить информацию о конкурентах, рассчитать бизнес-план, выбрать недвижимость для бизнеса, нанять сотрудников, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с госучастием. Доступ в систему бесплатный. В настоящее время ведется разработка мобильного приложения портала, которое планируется предоставить предпринимателям к осени 2017 года.

"Бизнес-навигатор МСП показал свою эффективность. Положительные отзывы предпринимателей говорят о востребованности портала. Сейчас сервис охватывает 169 городов Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек. В дальнейшем развитие Бизнес-навигатора МСП будет происходить при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Корпорация МСП предоставила им методические рекомендации, которые помогут собирать данные, необходимые для развития системы. В результате начинающие и опытные предприниматели смогут получать более актуальную и полную информацию, необходимую для открытия и развития бизнеса", – отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова.

Сотрудники Корпорации МСП также провели ряд встреч с представителями органов исполнительной власти, банковского сообщества и предпринимателями по вопросам реализации мер финансовой поддержки субъектов МСП, расширения рынков сбыта продукции малых и средних компаний за счет развития международного сотрудничества.

"Бизнес-навигатор МСП – уникальный ресурс с точки зрения информационной и маркетинговой поддержки для предпринимателя. В контексте профильной деятельности с коллегами изучили, в частности, данные по недвижимости и финансовой поддержке в Санкт-Петербурге. С помощью портала открыли новый магазин по продаже одежды. Уверена, что сервис будет набирать все большую популярность у предпринимателей", – отметила Виктория Тишина, возглавляющая компанию по производству одежды и сеть моно брендовых магазинов собственной марки.

В соответствии с ранее заключенным соглашением о партнерстве, сотрудничество Корпорации МСП и Правительства Санкт-Петербурга  в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства успешно развивается. На сегодняшний день 111 малых и средних компаний городаполучили гарантии и поручительства Корпорации МСП на сумму 4,2 млрд рублей, что позволило обеспечить кредитную поддержку проектов в объеме 5,4 млрд рублей. Также Корпорация совместно с региональными гарантийными организациями предоставили субъектам МСП Санкт-Петербурга поддержку в размере 118,3 млн рублей(84,4 млн рублей гарантий предоставлено Корпорацией и 33,9 млн рублей поручительств предоставлено РГО), объем привлеченных кредитных средств составил 187,7 млн рублей.

Корпорация ведет работу по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. По данным на февраль 2017 года общий объем закупок таких компаний у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, составил 105,4 млрд рублей.

13 марта 2017, 20:12
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 марта 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет вручение премии "Cобытие года"

В этом году награды будут определяться в 30 номинациях

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 марта 2017
просмотры: 123

Подведены итоги премии Eco Best Award-2017

Эксперты и гости обсудили различные аспекты и перспективы экологической ответственности бизнеса, поделившись своим опытом

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 марта 2017
просмотры: 123

Мировые лидеры индустрии моды проведут мастер-классы в Москве

Спикерами и менторами станут известные дизайнеры и руководители крупных компаний

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 марта 2017
просмотры: 123

Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму

"Золотая Балка" презентовала программу винного туризма на 2017 год

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 марта 2017
просмотры: 123

Как digital-технологии меняют бизнес

23 марта 2017 года в Москве пройдет новая конференция Digital Transformation

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2017
просмотры: 123

Величайший волшебник покажет в Москве настоящую магию

Магия оживет, и зрители увидят, как стирются рамки между реальностью и иллюзией

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 марта 2017
просмотры: 123

РИФ+КИБ пройдет в 21-й раз

Легендарный российский интернет-форум пройдет в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 февраля 2017
просмотры: 123

Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам

На соревнованиях гонщики преодолеют более 450 километров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 февраля 2017
просмотры: 123

Театр "Кураж" представляет интерактивный спектакль “Остров сокровищ”

Герои вместе со зрителями отправляются в опасное путешествие по четырем частям света

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 февраля 2017
просмотры: 123

Детям расскажут о судьбе сломанных игрушек

Поучительную и трогательную историю расскажут артисты театра "Кураж"

567

загрузить ещё

Политика

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Фильм о могучем Путине восхитил Запад
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Фадеев сделал шикарный подарок жене на 26 лет брака
Отец довел Шульгину до припадка
Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой
Тарасов назвал имя новой возлюбленной

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников

Lifestyle

Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии
Музыканты Rammstein восхитились русским оркестром
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
Шоу-бизнес

Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции

По словам певицы, ее разрезали от головы до копчика
Шоу-бизнес

Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Популярная исполнительница дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам

Дочь Татьяны Лютаевой произвела неоднозначное впечатление на окружающих
Шоу-бизнес

От семьи Фриске отрекся адвокат

Защитник родных покойной певицы объяснил причины своего отказа от сотрудничества

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru