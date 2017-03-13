Портал Бизнес-навигатор МСП набирает популярность среди предпринимателей Санкт-Петербурга

В пятницу, 10 марта 2017 года, представители АО "Корпорация МСП" в рамках встречи с предпринимателями Санкт-Петербурга провели презентацию портала Бизнес-навигатор МСП.

В ходе мероприятия владельцам бизнеса и тем, кто только планирует открыть свое дело, были продемонстрированы возможности сервисов информационной и маркетинговой поддержки портала Бизнес-навигатор МСП. Предприниматели с помощью представителей Корпорации МСП смогли самостоятельно протестировать работу ресурса и пройти регистрацию на портале для получения доступа к полному перечню сервисов.

"Хочется отметить, что между Правительством Санкт-Петербурга и Корпорацией подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего бизнеса. Более того, мы договорились, что подобные встречи с представителями Корпорации будут регулярными. Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что Санкт-Петербург является одной из самых развитых площадок для успешного становления и развития бизнеса, – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. – Сегодняшняя встреча посвящена порталу Бизнес-навигатор МСП. Этот ресурс вызывает все больший интерес у предпринимателей, поскольку при помощи уникального сервиса можно успешно создать свое дело или расширить имеющийся бизнес".

С помощью портала Бизнес-навигатора МСП можно выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретной локации, получить информацию о конкурентах, рассчитать бизнес-план, выбрать недвижимость для бизнеса, нанять сотрудников, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с госучастием. Доступ в систему бесплатный. В настоящее время ведется разработка мобильного приложения портала, которое планируется предоставить предпринимателям к осени 2017 года.

"Бизнес-навигатор МСП показал свою эффективность. Положительные отзывы предпринимателей говорят о востребованности портала. Сейчас сервис охватывает 169 городов Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек. В дальнейшем развитие Бизнес-навигатора МСП будет происходить при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Корпорация МСП предоставила им методические рекомендации, которые помогут собирать данные, необходимые для развития системы. В результате начинающие и опытные предприниматели смогут получать более актуальную и полную информацию, необходимую для открытия и развития бизнеса", – отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова.

Сотрудники Корпорации МСП также провели ряд встреч с представителями органов исполнительной власти, банковского сообщества и предпринимателями по вопросам реализации мер финансовой поддержки субъектов МСП, расширения рынков сбыта продукции малых и средних компаний за счет развития международного сотрудничества.

"Бизнес-навигатор МСП – уникальный ресурс с точки зрения информационной и маркетинговой поддержки для предпринимателя. В контексте профильной деятельности с коллегами изучили, в частности, данные по недвижимости и финансовой поддержке в Санкт-Петербурге. С помощью портала открыли новый магазин по продаже одежды. Уверена, что сервис будет набирать все большую популярность у предпринимателей", – отметила Виктория Тишина, возглавляющая компанию по производству одежды и сеть моно брендовых магазинов собственной марки.

В соответствии с ранее заключенным соглашением о партнерстве, сотрудничество Корпорации МСП и Правительства Санкт-Петербурга в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства успешно развивается. На сегодняшний день 111 малых и средних компаний городаполучили гарантии и поручительства Корпорации МСП на сумму 4,2 млрд рублей, что позволило обеспечить кредитную поддержку проектов в объеме 5,4 млрд рублей. Также Корпорация совместно с региональными гарантийными организациями предоставили субъектам МСП Санкт-Петербурга поддержку в размере 118,3 млн рублей(84,4 млн рублей гарантий предоставлено Корпорацией и 33,9 млн рублей поручительств предоставлено РГО), объем привлеченных кредитных средств составил 187,7 млн рублей.

Корпорация ведет работу по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. По данным на февраль 2017 года общий объем закупок таких компаний у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, составил 105,4 млрд рублей.