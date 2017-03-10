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Мировые лидеры индустрии моды проведут мастер-классы в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Ilia Devin
16-17 марта более 30 мировых лидеров индустрии моды из 9 стран соберутся в самом центре Москвы для обсуждения современных тенденций и основных проблем сферы на международной конференции Fashion Futurum.
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Данное мероприятие – это некоммерческий проект Национальной палаты моды, запущенный в 2016 году при поддержке Департамента культуры города Москвы, Агентства стратегических инициатив, Фонда "Сколково", Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, который призван выработать новый подход к моде в России. В этот раз основной темой Конференции станет разрушение стереотипов индустрии моды, ее трансформация под влиянием научно-технической революции. 

Спикерами и менторами на Fashion Futurum в ЦВЗ "Манеж" станут: Карим Рашид (дизайнер, США), Паскаль Моранд (исполнительный президент Французской Федерации Высокой моды и прет-а-порте, Франция), Карлос Эспиноса де Лос Монтерос (вице-президент Inditex Group, Испания), Майкл Берк (руководитель направления fashion, sports & toys, Google, США), Скотт Эммонс (руководитель направления инноваций, Neiman Marcus, США), Данило Вентури (декан Polimoda, Италия), Ковадонга О'Ши (Основатель Модной бизнес-школы ISEM, автор бестселлера "Феномен Zara", Испания). 

В программе мастер-классы и панельные дискуссии на следующие темы: 

  • Модные профессии будущего: требования и ожидания;
  • Современное мастерство: синтез технологии и моды;
  • "Умные" материалы и инновации – будущее индустрии моды;
  • Поиск талантов в индустрии моды;
  • Мода: новая индустрия для инвестиционного бума?
  • Конец эпохи глянца: как интернет способствует продажам в сфере моды;
  • Останутся только дизайнеры: креативное будущее моды;
  • И многое другое.

 Регистрация на каждое мероприятие обязательна!  

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