РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
По оценке Оргкомитета 21-ый РИФ+КИБ станет одним из самых
массовых и интересных весенних мероприятий в Рунете: за 3 дня работы в нем
примут участие более 8000 посетителей, в программе Форума будут задействованы
около 600 докладчиков, проведено более 100 круглых столов, секций и
мастер-классов.
Форум РИФ+КИБ 2017
РИФ+КИБ – это очень важное и значимое мероприятие для всей интернет-индустрии. Благодаря тому, что Форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли в целом – то именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы. Ключевые темы Форума 2016 года: Интернет-зависимые рынки и интернет-экономика, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое. Традиционно на Форуме будут представлены свежие аудиторные показатели, количество интернет-пользователей в России, их предпочтения и поведение в Сети, будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры сети Интернет с учетом географических особенностей России, вопросы правового регулирования различных сегментов ИКТ и влияние законодательных инициатив на развитие отрасли, социально значимые направления развития интернета (позитивный контент, интернет для детей: детские интернет-проекты, сервисы и контент; благотворительность в Сети, вопросы импортозамещения в области высоких технологий и создания российских аналогов системообразующих интернет-сервисов и проектов.
Выставка РИФ+КИБ 2017
Выставка РИФ+КИБ – это экспозиция в холле главного корпуса, где сосредоточена основная активность участников Форума. Именно здесь можно познакомиться с новыми продуктами, найти интересных партнеров, клиентов, друзей. Также на территории пансионата работает Пресс-Центр для работы СМИ, оборудована зона отдыха и развлечений.
Партнеров РИФ+КИБ много и каждый старается придумать уникальные опции и возможности для продвижения своих сервисов, благодаря этому выставка РИФ+КИБ никогда не бывает скучной!
РИФ меняется
РИФ+КИБ хотя и является старейшим ИТ-форумом страны, стремится соответствовать передовым стандартам в области конференции и выставок. Оргкомитет форума уделяет большое внимание застройке площадки и делает все возможное для того, чтобы территория форума использовалась максимально рационально, а участникам форума было комфортно и весело.
Веселье – еще одна неотъемлемая составляющая РИФ+КИБ. РИФ – это не только секции, но и общение интернетчиков друг с другом. Легендарные вечеринки в “Пумбе”, партнерские дискотеки, конкурсы, разнообразные шоу – все это уже неоднократно было, и будет – только еще круче. В этом году особый акцент сделан на внепрограммные развлечения для участников: потенциальные партнеры форума еще имеют возможность проявить себя и предложить идеи для досуга РИФоКИБовцев!
Программа+ в 2017 году дополнится целым набором спортивно-развлекательных мероприятий, объединенных названием РИФ.ЗОЖ:
● турнир по футболу,
● забег участников РИФа (пре-марафон),
● чемпионат по Киберспорту,
● гонки Дронов,
● турниры по Бильярду / Боулингу
РИФ.Paperless – еще одно нововведение. Компания Ruvents – регистрационный партнер РИФ+КИБ, приготовила кое-что интересное для экспонентов и участников форума. Технология Paperless позволяет хранить всю самую интересную информацию прямо на бейдже участника. Никаких пакетов с раздаткой!
РИФ.Лица – спец проект от организаторов РИФ+КИБ. Каждый год на форум приезжает более 8 000 участников, и каждый из них вносит свой вклад в развитие и процветание мероприятия. Именно поэтому в 2017 году будет запущен большой проект, где организаторы будут рассказывать об участниках РИФа в лицах, об их профессиональной карьере, увлечениях, хобби и бизнесе.
Регистрация на РИФ+КИБ уже доступна на сайте: www.rif.ru
Историческая справка
РИФ+КИБ – ведущая ежегодная конференция Рунета с богатыми историческими традициями. История начинается с 1997 года, в 2009 году конференция была объединена из двух мероприятий – РИФ (Российский Интернет Форум) и КИБ (Конференция "Интернет и Бизнес"). В 2004 году получила поддержку государства со стороны Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а с 2008 года – также со стороны Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, также в этом году Форум открывал Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.
Идея проведения подобного форума для России принадлежит Андрею Зотову (на тот момент Председатель правления РОЦИТ). Тогда в 1996 году побывав в США на конференциях Эстер Дайсон, Андрея поразило то обстоятельство, что для западных участников, среди которых присутствовали первые лица компьютерного бизнеса, самой горячей темой был Интернет.
Ключевыми фигурами в организации стали, помимо Зотова, менеджер маркетинговых программ корпорации Intel Егор Яковлев и Анатолий Шкред, директор издательства "Открытые системы", которые были основными генераторами идей и принципов организации нового мероприятия. Также очень много для успешного старта РИФа сделали Антон Чижов, Кирилл Говор, Владимир Соркин. Значительную информационную и организационную поддержку форуму оказало издательство "Открытые системы".
На первом же РИФе выяснилось, что форум нужен всем, потому что он дает возможность соединить поставщиков Интернет-услуг и тех, кто заинтересован в Интернете и движется к нему в своем бизнесе и просто в своей повседневной жизни.
Традиционно мероприятие проходит в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из Конференции, Выставки и Внепрограммных активностей. В конференционной программе представлены секционные заседания, круглые столы, а также мастер-классы и мини-секции.
Организатор конференции: РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Магия оживет, и зрители увидят, как стирются рамки между реальностью и иллюзией
На соревнованиях гонщики преодолеют более 450 километров
Герои вместе со зрителями отправляются в опасное путешествие по четырем частям света
Поучительную и трогательную историю расскажут артисты театра "Кураж"
Театральная компания AK Production представляет премьеру мюзикла "Поймай меня, если сможешь"
Зрителям будут доступны более 40 различных абонементов в Светлановском, Камерном и Театральном залах
Уникальные костюмы для проекта готовят дизайнеры Алена Ахмадуллина и Янис Чамалиди
Зрители попытаются понять, что в исполнении сыграно, а что передано из личного опыта
В мероприятии примут участие специальные гости – лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов
Известный психолог представляет проект "На самом деле умная, но живу как дура"
Известный критик поддержал модельера Игоря Чапурина после скандала
Некогда популярная телеведущая высказалась о своем самом провальном интервью
Популярная модель продемонстрировала новый образ
Журналисты взяли интервью у засуженной жюри девочки из шоу