РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Пятница 3 марта
Лента новостей
13:08
В центре Москвы подрались 15 человек
13:01
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина
12:59
Украина разучилась красть российский газ
12:55
Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
12:29
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет
12:29
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста
12:23
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после
12:18
Садальский припомнил Ширвиндту его терзания
12:04
Турист из Индии скончался в московской гостинице
11:56
Украина вошла в список самых несчастных стран
11:53
Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой
11:48
Ужасы ЖКХ в Хабаровском крае
11:48
Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
11:46
Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы
11:43
WADA и МОК сцепились из-за России
11:42
В детском саду Москвы мамочки подрались из-за мужчины
11:36
Престарелые модели вышли на подиум
11:34
Зажигательный танец Навки и Кадырова (видео)
11:29
У Кушанашвили рвотные позывы от шоу с Шурыгиной
11:27
Боня изменила внешность после разрыва с миллионером
11:20
Выигравшая лотерею британка шокировала тратами
11:14
Москвичи 8 Марта смогут парковаться бесплатно
10:58
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
10:57
Запад выпроваживает Поветкина на пенсию
10:44
Дети Анисиной и Джигурды сделали выбор
10:39
Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
10:34
Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу
10:33
Мать Олега Дерипаски доставлена в больницу с сильными болями
10:32
Дане Борисовой утерли нос
10:28
Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего
10:17
В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
10:01
В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
09:55
В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины
09:41
Российские ученые готовят революцию в борьбе с раком
09:36
Беременная Седокова: Я все профукала
09:29
Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил
09:28
Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
09:00
Отказавшаяся от любимого Васильева не жалеет себя
08:59
США нанесли неожиданный удар по Порошенко
08:50
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
08:43
В России лопнул банк из топ-50
08:31
Россия предъявила Лукашенко новые претензии
08:23
Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает
08:23
Сын Рогозина попросил Шойгу об увольнении
07:55
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
23:01
Терехин распек Казаченко из-за Гордон
21:58
Российские футболистки посмеялись над Кокориным
21:43
Москвичей предупредили о сильном тумане
21:33
Парубий показал японцам свои трусы
21:28
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
20:45
Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины
20:34
Госдума поддержит законами расселение хрущевок
20:26
Неизвестные рассылают детям SMS с призывом включить газ
20:18
Янукович передумал разводиться
19:54
Спасут ли Порошенко звонки Путину
19:43
Как Крыса помогла Тимошенко
19:23
30-летие Самбурской закончилось выносом гроба
19:22
Шурыгина готовит "бомбу" для россиян
19:19
В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников
18:53
Украине осталось 40 дней до "конца света"
18:49
Роналду грубо нарушил ПДД по примеру Кокорина (видео)
18:47
На создателя "групп смерти" завели новое дело
18:33
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции (видео)
18:22
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
18:19
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
17:59
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
17:51
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры
17:40
У жены Караченцова сдали нервы из-за "пьяного" ДТП
17:35
"Дом-2" терпит бедствие
17:32
Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко
17:29
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)
17:24
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом
17:13
Как живет Сердюков после расставания с Васильевой
17:03
Найдена связь между метаболизмом и процессом старения
17:02
В Египте сообщили о поимке россиянина с бомбой в аэропорту
16:59
Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги
16:46
Порошенко отправил в Испанию самолеты с деньгами
16:43
Кличко паркует автомобили с толкача (видео)
16:40
Литвинова оправдалась после скандала с ребенком
16:36
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
16:17
Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети
16:07
Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"
16:01
Бывший муж ответил на слезное письмо Кати Гордон
15:53
Певец Влад Топалов подал на развод
15:47
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
15:44
Путин заночует в тайге
15:34
Российская молодежь переживает эпидемию одиночества
15:33
У миллиардера Захарченко родился третий ребенок
15:28
На востоке Москвы автомобиль рухнул с моста
15:03
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
14:58
Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки
14:56
Сын Валерии вышел в свет с Аделиной Сотниковой
14:55
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
14:53
Мединского попросили разобраться с задержками зарплаты
14:46
Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель
14:44
За рождение первенца хотят ввести новые выплаты
14:43
О проколах в протоколах
14:39
Кончаловский рассекретил роман с Андрейченко
14:27
Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире (видео)
14:16
В Москве прогремела первая весенняя гроза
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию
Пресс-релизы

РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз

Фото: vk.com/rif_cib
РИФ+КИБ 2017 пройдет 19-21 апреля в Подмосковье. Легендарный российский интернет-форум пройдет в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из конференции, выставки и внепрограммных активностей.
прочитано 892 раза

По оценке Оргкомитета 21-ый РИФ+КИБ станет одним из самых массовых и интересных весенних мероприятий в Рунете: за 3 дня работы в нем примут участие более 8000 посетителей, в программе Форума будут задействованы около 600 докладчиков, проведено более 100 круглых столов, секций и мастер-классов.

Форум РИФ+КИБ 2017

РИФ+КИБ – это очень важное и значимое мероприятие для всей интернет-индустрии. Благодаря тому, что Форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли в целом – то именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы. Ключевые темы Форума 2016 года: Интернет-зависимые рынки и интернет-экономика, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое. Традиционно на Форуме будут представлены свежие аудиторные показатели, количество интернет-пользователей в России, их предпочтения и поведение в Сети, будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры сети Интернет с учетом географических особенностей России, вопросы правового регулирования различных сегментов ИКТ и влияние законодательных инициатив на развитие отрасли, социально значимые направления развития интернета (позитивный контент, интернет для детей: детские интернет-проекты, сервисы и контент; благотворительность в Сети, вопросы импортозамещения в области высоких технологий и создания российских аналогов системообразующих интернет-сервисов и проектов.

Выставка РИФ+КИБ 2017

Выставка РИФ+КИБ – это экспозиция в холле главного корпуса, где сосредоточена основная активность участников Форума. Именно здесь можно познакомиться с новыми продуктами, найти интересных партнеров, клиентов, друзей. Также на территории пансионата работает Пресс-Центр для работы СМИ, оборудована зона отдыха и развлечений.

Партнеров РИФ+КИБ много и каждый старается придумать уникальные опции и возможности для продвижения своих сервисов, благодаря этому выставка РИФ+КИБ никогда не бывает скучной!

РИФ меняется

РИФ+КИБ хотя и является старейшим ИТ-форумом страны, стремится соответствовать передовым стандартам в области конференции и выставок. Оргкомитет форума уделяет большое внимание застройке площадки и делает все возможное для того, чтобы территория форума использовалась максимально рационально, а участникам форума было комфортно и весело.

Веселье – еще одна неотъемлемая составляющая РИФ+КИБ. РИФ – это не только секции, но и общение интернетчиков друг с другом. Легендарные вечеринки в “Пумбе”, партнерские дискотеки, конкурсы, разнообразные шоу – все это уже неоднократно было, и будет – только еще круче. В этом году особый акцент сделан на внепрограммные развлечения для участников: потенциальные партнеры форума еще имеют возможность проявить себя и предложить идеи для досуга РИФоКИБовцев!

Программа+ в 2017 году дополнится целым набором спортивно-развлекательных мероприятий, объединенных названием РИФ.ЗОЖ:

●      турнир по футболу,

●      забег участников РИФа (пре-марафон),

●      чемпионат по Киберспорту,

●      гонки Дронов,

●      турниры по Бильярду / Боулингу

РИФ.Paperless – еще одно нововведение. Компания Ruvents – регистрационный партнер РИФ+КИБ, приготовила кое-что интересное для экспонентов и участников форума. Технология Paperless позволяет хранить всю самую интересную информацию прямо на бейдже участника. Никаких пакетов с раздаткой!

РИФ.Лица – спец проект от организаторов РИФ+КИБ. Каждый год на форум приезжает более 8 000 участников, и каждый из них вносит свой вклад в развитие и процветание мероприятия. Именно поэтому в 2017 году будет запущен большой проект, где организаторы будут рассказывать об участниках РИФа в лицах, об их профессиональной карьере, увлечениях, хобби и бизнесе.

Регистрация на РИФ+КИБ уже доступна на сайте: www.rif.ru 

Историческая справка

РИФ+КИБ – ведущая ежегодная конференция Рунета с богатыми историческими традициями. История начинается с 1997 года, в 2009 году конференция была объединена из двух мероприятий – РИФ (Российский Интернет Форум) и КИБ (Конференция "Интернет и Бизнес"). В 2004 году получила поддержку государства со стороны Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а с 2008 года – также со стороны Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, также в этом году Форум открывал Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.

Идея проведения подобного форума для России принадлежит Андрею Зотову (на тот момент Председатель правления РОЦИТ). Тогда в 1996 году побывав в США на конференциях Эстер Дайсон, Андрея поразило то обстоятельство, что для западных участников, среди которых присутствовали первые лица компьютерного бизнеса, самой горячей темой был Интернет.

Ключевыми фигурами в организации стали, помимо Зотова, менеджер маркетинговых программ корпорации Intel Егор Яковлев и Анатолий Шкред, директор издательства "Открытые системы", которые были основными генераторами идей и принципов организации нового мероприятия. Также очень много для успешного старта РИФа сделали Антон Чижов, Кирилл Говор, Владимир Соркин. Значительную информационную и организационную поддержку форуму оказало издательство "Открытые системы".

На первом же РИФе выяснилось, что форум нужен всем, потому что он дает возможность соединить поставщиков Интернет-услуг и тех, кто заинтересован в Интернете и движется к нему в своем бизнесе и просто в своей повседневной жизни.

Традиционно мероприятие проходит в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из Конференции, Выставки и Внепрограммных активностей. В конференционной программе представлены секционные заседания, круглые столы, а также мастер-классы и мини-секции.

Организатор конференции: РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

1 марта 2017, 14:08
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2017
просмотры: 123

Величайший волшебник мира покажет в Москве настоящую магию

Магия оживет, и зрители увидят, как стирются рамки между реальностью и иллюзией

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 февраля 2017
просмотры: 123

Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам

На соревнованиях гонщики преодолеют более 450 километров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 февраля 2017
просмотры: 123

Театр "Кураж" представляет интерактивный спектакль “Остров сокровищ”

Герои вместе со зрителями отправляются в опасное путешествие по четырем частям света

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 февраля 2017
просмотры: 123

Детям расскажут о судьбе сломанных игрушек

Поучительную и трогательную историю расскажут артисты театра "Кураж"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 февраля 2017
просмотры: 123

Бродвейский хит покажут в Москве

Театральная компания AK Production представляет премьеру мюзикла "Поймай меня, если сможешь"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 февраля 2017
просмотры: 123

ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон

Зрителям будут доступны более 40 различных абонементов в Светлановском, Камерном и Театральном залах

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 января 2017
просмотры: 123

В "Ленинград Центре" покажут мистическое шоу "Прекрасная М"

Уникальные костюмы для проекта готовят дизайнеры Алена Ахмадуллина и Янис Чамалиди

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 января 2017
просмотры: 123

Вера Алентова расскажет о своей судьбе со сцены

Зрители попытаются понять, что в исполнении сыграно, а что передано из личного опыта

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 января 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет концерт для влюбленных

В мероприятии примут участие специальные гости – лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 января 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет первое комедийное шоу со смыслом

Известный психолог представляет проект "На самом деле умная, но живу как дура"

567

загрузить ещё

Политика

Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
Спасут ли Порошенко звонки Путину
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

Шоу-бизнес

Психолог посоветовал Чапурину перестать стыдиться себя
Садальский припомнил Ширвиндту его терзания
Как спасти "Дом-2" от закрытия
Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи

Известный критик поддержал модельера Игоря Чапурина после скандала
Шоу-бизнес

Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает

Некогда популярная телеведущая высказалась о своем самом провальном интервью
Шоу-бизнес

Боня изменила внешность после разрыва с миллионером

Популярная модель продемонстрировала новый образ
Шоу-бизнес

Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой

Журналисты взяли интервью у засуженной жюри девочки из шоу

Гороскоп

Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать c Украины

Фоторепортажи

Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
Российские звезды поддержали дочь Кадырова

Спорт

Российские футболистки посмеялись над Кокориным
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российский биатлонист решил выступать за Корею
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Путин заночует в тайге
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru