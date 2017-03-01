РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз

РИФ+КИБ 2017 пройдет 19-21 апреля в Подмосковье. Легендарный российский интернет-форум пройдет в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из конференции, выставки и внепрограммных активностей.

По оценке Оргкомитета 21-ый РИФ+КИБ станет одним из самых массовых и интересных весенних мероприятий в Рунете: за 3 дня работы в нем примут участие более 8000 посетителей, в программе Форума будут задействованы около 600 докладчиков, проведено более 100 круглых столов, секций и мастер-классов.



Форум РИФ+КИБ 2017

РИФ+КИБ – это очень важное и значимое мероприятие для всей интернет-индустрии. Благодаря тому, что Форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли в целом – то именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы. Ключевые темы Форума 2016 года: Интернет-зависимые рынки и интернет-экономика, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое. Традиционно на Форуме будут представлены свежие аудиторные показатели, количество интернет-пользователей в России, их предпочтения и поведение в Сети, будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры сети Интернет с учетом географических особенностей России, вопросы правового регулирования различных сегментов ИКТ и влияние законодательных инициатив на развитие отрасли, социально значимые направления развития интернета (позитивный контент, интернет для детей: детские интернет-проекты, сервисы и контент; благотворительность в Сети, вопросы импортозамещения в области высоких технологий и создания российских аналогов системообразующих интернет-сервисов и проектов.

Выставка РИФ+КИБ 2017

Выставка РИФ+КИБ – это экспозиция в холле главного корпуса, где сосредоточена основная активность участников Форума. Именно здесь можно познакомиться с новыми продуктами, найти интересных партнеров, клиентов, друзей. Также на территории пансионата работает Пресс-Центр для работы СМИ, оборудована зона отдыха и развлечений.

Партнеров РИФ+КИБ много и каждый старается придумать уникальные опции и возможности для продвижения своих сервисов, благодаря этому выставка РИФ+КИБ никогда не бывает скучной!

РИФ меняется

РИФ+КИБ хотя и является старейшим ИТ-форумом страны, стремится соответствовать передовым стандартам в области конференции и выставок. Оргкомитет форума уделяет большое внимание застройке площадки и делает все возможное для того, чтобы территория форума использовалась максимально рационально, а участникам форума было комфортно и весело.

Веселье – еще одна неотъемлемая составляющая РИФ+КИБ. РИФ – это не только секции, но и общение интернетчиков друг с другом. Легендарные вечеринки в “Пумбе”, партнерские дискотеки, конкурсы, разнообразные шоу – все это уже неоднократно было, и будет – только еще круче. В этом году особый акцент сделан на внепрограммные развлечения для участников: потенциальные партнеры форума еще имеют возможность проявить себя и предложить идеи для досуга РИФоКИБовцев!

Программа+ в 2017 году дополнится целым набором спортивно-развлекательных мероприятий, объединенных названием РИФ.ЗОЖ:

● турнир по футболу,

● забег участников РИФа (пре-марафон),

● чемпионат по Киберспорту,

● гонки Дронов,

● турниры по Бильярду / Боулингу

РИФ.Paperless – еще одно нововведение. Компания Ruvents – регистрационный партнер РИФ+КИБ, приготовила кое-что интересное для экспонентов и участников форума. Технология Paperless позволяет хранить всю самую интересную информацию прямо на бейдже участника. Никаких пакетов с раздаткой!

РИФ.Лица – спец проект от организаторов РИФ+КИБ. Каждый год на форум приезжает более 8 000 участников, и каждый из них вносит свой вклад в развитие и процветание мероприятия. Именно поэтому в 2017 году будет запущен большой проект, где организаторы будут рассказывать об участниках РИФа в лицах, об их профессиональной карьере, увлечениях, хобби и бизнесе.

Регистрация на РИФ+КИБ уже доступна на сайте: www.rif.ru

Историческая справка

РИФ+КИБ – ведущая ежегодная конференция Рунета с богатыми историческими традициями. История начинается с 1997 года, в 2009 году конференция была объединена из двух мероприятий – РИФ (Российский Интернет Форум) и КИБ (Конференция "Интернет и Бизнес"). В 2004 году получила поддержку государства со стороны Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а с 2008 года – также со стороны Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, также в этом году Форум открывал Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.

Идея проведения подобного форума для России принадлежит Андрею Зотову (на тот момент Председатель правления РОЦИТ). Тогда в 1996 году побывав в США на конференциях Эстер Дайсон, Андрея поразило то обстоятельство, что для западных участников, среди которых присутствовали первые лица компьютерного бизнеса, самой горячей темой был Интернет.

Ключевыми фигурами в организации стали, помимо Зотова, менеджер маркетинговых программ корпорации Intel Егор Яковлев и Анатолий Шкред, директор издательства "Открытые системы", которые были основными генераторами идей и принципов организации нового мероприятия. Также очень много для успешного старта РИФа сделали Антон Чижов, Кирилл Говор, Владимир Соркин. Значительную информационную и организационную поддержку форуму оказало издательство "Открытые системы".

На первом же РИФе выяснилось, что форум нужен всем, потому что он дает возможность соединить поставщиков Интернет-услуг и тех, кто заинтересован в Интернете и движется к нему в своем бизнесе и просто в своей повседневной жизни.

Традиционно мероприятие проходит в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из Конференции, Выставки и Внепрограммных активностей. В конференционной программе представлены секционные заседания, круглые столы, а также мастер-классы и мини-секции.

Организатор конференции: РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.