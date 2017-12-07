В Москве прошел гастрономический фестиваль Food Show

В первый зимний уикенд, 2 и 3 декабря, в Москве прошел летний по духу и атмосфере фестиваль еды, напитков и музыки – Food Show 2017. Уже в 11-й раз фестиваль собрал на своей площадке более 27 тысяч гостей, которые приходили с раннего утра субботы до позднего вечера воскресенья – с друзьями, коллегами и семьями. Уже с 10:00 можно было позавтракать в зоне ресторанного дворика, продолжить неспешными обедами-дегустациями и завершить день ужином.

Главной площадкой фестиваля стала pop-up кулинарная студия Food Show – ее можно было назвать самым большим в истории фестиваля интерактивным кулинарным воркшопом. За два дня работы здесь получили практические навыки по приготовлению блюд и прошли углубленный курс по национальным кухням почти 1000 человек. Под руководством опытных шеф-поваров в паре с ведущими известных кулинарных программ и блогов, гастроэнтузиасты готовили грузинские рулетики из баклажанов и тайские "Нэм" из рисовой бумаги, шотландскую говядину "Веллингтон" и много чего еще! Всего за два дня было проработано более двадцати вариаций блюд. Звездой площадки стал японский шеф-повар Кобаяши Кацухико из ресторана Corner Café. А в воскресенье генеральный партнер фестиваля – сеть супермаркетов "Лента" – устроил для гостей настоящее шоу. В центре зала на глазах у публики был разделан 42-килограммовый полутораметровый тунец, которого выловили у берегов Шри-Ланки и с утра доставили специальным рейсом на фестиваль. Свежий тартар из тунца для публики приготовил шеф-повар Олег Казаку, основную же часть разделанной рыбы участники pop up кулинарной студии использовали для приготовления "фриголлы с тунцом".

Кульминацией фестиваля стала Торжественная церемония награждения I Национальной премией за продвижение гастрономии Food Show Awards 2017. Это первая в России народная и самая вкусная премия за лучшие проекты о еде – на ТВ и радио, в прессе и в интернете. Цель премии – отметить тех, кто лучше всех показывает и рассказывает о еде в самых разных форматах, продвигая и популяризируя гастрономию среди самой широкой аудитории. Народное голосование длилось в течение трех месяцев. В нем приняло участие более 30 000 человек. По результатам был сформирован шорт-лист победителей. Имена их были объявлены на церемонии награждения. Так, лучшей кулинарной телепрограммой стал легендарный "Смак"/Первый Канал; лучшим ведущим кулинарной телепрограммы – Константин Ивлев/Телеканал "Пятница"; лучшей телепрограммой о еде и путешествиях – Еда, я люблю тебя/Телеканал "Пятница"; лучшим телеведущим о еде и путешествиях – Джон Уоррен/ программа "Поедем, поедим", телеканал НТВ, лучшим телеканалом о еде и путешествиях – Кухня ТВ, а лучшим интернет-каналом – Изюм. Еда. Лучшей радиопрограммой о еде стала программа "О вкусной и здоровой пище" на радио "Маяк" / ведущие Игорь Ружейников, Андрей Захарин, Анна Куклина, а из печатных изданий и сайтов о еде и путешествиях были отмечены журнал "Гастрономъ" и кулинарный портал gastronom.ru. Лучшим информационным порталом о ресторанах – rere.vision, а разделом о еде названа рубрика на познавательном сайте The-village.ru/food Еда. Фуд-фотографом года стал Александр Аверин, а фуд-блогером и food instagram – andychef.ru. Лучшим ресторанным обозревателем выбран Ян Черепанов/Forbes, а гастрономическим журналистом – Роман Лошманов/Еда.ру. Далее по номинациям среди лучших были отмечены: игровой фильм о еде – "Кухня", кулинарные и кондитерские онлайн-курсы – Chefshows by Novikov, документальное кино про еду – "Да,шеф!", кулинарное приложение – Рецепты с фото, Digest Media, и авторская кулинарная книга – "Лучший день в году", автор Ника Ганич.

Специальный приз за личный вклад в развитие российской гастрономии получила Наталья Чернышева, издатель ИД "Гастроном".

Впервые на фестивале в этом году была представлена барная программа Drinks by Food Show. Дистрибьюторы алкоголя презентовали продукцию различных регионов Италии, Германии, Франции, Испании, Чили, США, ЮАР, Грузии, Армении, Греции и России. Помимо дегустаций вина, пива, коктейлей и крепких напитков, в зоне FOOD SHOW DRINKS оба дня проходили познавательные мастер-классы, лекции, бармен-шоу и в завершение фестиваля был организован Quiz Мозгобойня, объединивший 28 команд.

На Market Food Show гостей встречали порядка ста поставщиков – от оборудования, инвентаря и бытовой техники до грандиозного фуд-маркета фермерских продуктов с Урала, из Сибири, Таймыра, Башкирии и других уголков страны и мира. Здесь можно было попробовать туррон – испанскую сладость ручной работы из орехов и меда, насладиться ароматами тайги (сушеной черемухи и вяленой вишни), отведать алтайского меда и узнать, что мед диких пчел отжимается под прессом, при этом сохраняя полезные свойства. Каждый желающий мог выбрать по вкусу консервы из северной рыбы, продегустировать всевозможные сыры и копченые колбасы из оленины, конины, кабана от местных производителей, выбрать ароматные растительные масла с Кубани и Крыма. Гости также оценили нежный вкус паровых китайских булочек пян-се с капустно-мясной начинкой и специями – популярную уличную еду, распространенную, как оказалось, и на Дальнем Востоке, и смогли полакомиться традиционным итальянским и жареным гонконгским мороженым, румяными вафлями с фруктами и топингами на любой вкус. Мясные деликатесы, разнообразные сыры местных сыроварен и кондитерские изделия ручной работы не только дарили наслаждение, но и отличные идеи для новогодних подарков. Отдельно работали итальянский и испанский дворики, где можно было побаловать себя вкусом настоящего хамона и пармезана. Вся продукция на маркете продавалась по специальной цене.

Все дни активно было на стенде генерального партнера фестиваля Panasonic. Здесь проводились интереснейшие мастер-классы известных шеф-поваров и кондитеров. Так, гости много нового узнали от Сергея Морозова с фермы Николо-Ленивец, Антона Гришина, шеф-повара ресторана “Лен” и Максима Волга, основателя проекта “Кухня Кипра”.

Впервые в этом году гостям было предложено поучаствовать во вкусном эксперименте, попробовав сеты из топовых блюд 12-ти кухонь мира по стоимости 350 рублей. Сеты были представлены на Ресторанном Дворике, где два дня длилось "гастрономическое путешествие" по странам: Франции, Италии, Японии, Таиланда, Грузии, Армении, Перу, Шотландии, России, Республики Сан-Марино! Здесь можно было пообщаться с шефами, которые охотно рассказывали про особенности национальной кухни. Так, жизнерадостная Гаяне Бреиова, шеф-повар и хозяйка ресторанов армянской кухни Gayane’s и "Панаехали", угощала гостей традиционной армянской закуской "кер-у-сус", что в переводе означает "ешь и молчи", настоящим армянским кофе и травяным чаем из виноградных листьев и базилика с вкуснейшей армянской кадой. Кирилл Сударьков, шеф-повар ресторана Doctor Whisky из Ялты произвел фурор оригинальной интерпретацией блюд шотландской кухни – хитами стали "яйцо по-шотландски" и национальный пай. Во дворике ресторана "СибирьСибирь" (номинант премии "Пальмовая Ветвь 2016" за лучшую концепцию) можно было полакомиться сибирскими пельменями, борщом и отменной хреновухой, а в гостях у Александра Журкина, шеф-повара ресторана "Пироги, вино и гусь", перепробовать пироги, приготовленные из тончайшего теста со всевозможными видами начинок. Зоной фаст-фуда стала "улица фуд-траков", где предлагались всевозможные бургеры, китайская лапша и прочая "уличная" еда.

Еще одной активной площадкой фестиваля стала Детская Игровая Зона, где также была оборудована Студия для кулинарных мастер-классов. Под руководством профессионалов дети готовили причудливые кейк-попсы, делали пингвинов из оливок, собирали букеты из конфет, жарили греческие пончики и замешивали фруктовый салат в шоколадной вазе. Всего за дни фестиваля здесь провели 14 мастер-классов разных тематик, площадку посетило более 400 детей.

Расслабиться на удобных разноцветных подушках можно было в зоне музыки – новой экспериментальной площадке фестиваля Food Show – "Музыкальный Эксперимент", где молодые талантливые исполнители два дня выдавали качественную авторскую интеллектуальную музыку, лаунж, диско, джаз, а также ностальгические новогодние романтические веселые и душевные каверы.

По итогам Фестиваля впервые будет выпущен электронный альманах "Любимые блюда" с сотней рецептов самых любимых блюд посетителей (опрос проходил с 1 сентября по 3 декабря, в нем приняло участие более 20000 россиян), полезными советами и каталогом всех компаний-участников Фестиваля.

Все площадки работали оба дня фестиваля до 20:00. FoodShow завершился, чтобы вновь распахнуть двери уже в следующем году с более интересными и расширенными программами. А пока гости и участники мастер-классов могут найти себя на фотографиях в соцсетях фестиваля на Facebook и Instagram!