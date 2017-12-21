Андрей Воробьев открыл движение по путепроводу в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл движение по новой эстакаде в городе Одинцово. Строительство путепровода через железную дорогу выполнила Группа компаний "АРКС".

Объект подмосковному губернатору сдал Дмитрий Симарев, Председатель Совета директоров Группы компаний "АРКС". Дмитрий Симарев отметил, "Данный объект имеет огромное значение для жителей Одинцово, ведь город был "разрезан" пополам железной дорогой, и для того, чтобы добраться с северной части города в южную, автомобилистам приходилось делать большой крюк, создавая крупные пробки в городе. Новая эстакада находится практически в центре города, благодаря чему транспортная связь между районами города значительно улучшится".

Длина эстакады – 625 метров, движение организовано по двум полосам в каждом направлении. Всего в рамках строительства построено 1 118 метров дороги с учетом съездов.

Группа компаний "АРКС" ведет строительство путепровода по заказу администрации Одинцовского района.

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство. В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 миллиардов рублей.