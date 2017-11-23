Московские рестораны занесли в Желтую Книгу
Открывали вечер издатели российского Gault&Millau, Жак Балли и Гийом Крампон."Москва – замечательный город, где есть много замечательных мест, в которых можно поесть. Возможно рынок еще не совсем зрелый в плане предложения, но тенденция очень позитивная", – сказал Жак Балли и церемония награждения началась.
Из 41-го номинанта выбрали лучших и объявили победителями. В 15-ти номинациях были представлены:
И, наконец, две номинации, в которых чествовали двух победителей: "Легендарный шеф-повар" – Владимир Мухин и "Легендарный мастер" – Аркадий Новиков.
Следует отметить, перед критиками в этом году стояла непростая задача. Для того, чтобы создать и издать российский российского Gault&Millau, они должны были заполнить "анкету оценки" по международному стандарту, чтобы создать рейтинг "оценка/колпак". Для этого была задействована 20-балльная система оценки. То есть, каждый ресторан имел возможность получить до 15 баллов по критериям, отвечающим за оценку блюда, а критики оценивали качество и свежесть ингредиентов, использование специй, креативность и общий уровень владения техниками, качество подачи блюда, общую сочетаемость вкусов блюда, а также wow-эффект – то есть, что-то, что способно впечатлить самого придирчивого посетителя. Дополнительные 5 баллов присваивали за обслуживание, атмосферу и общее впечатление от ресторана. Каждая оценка сопровождалась соответствующим количеством колпаков.
Для обеспечения целостности и максимальной объективности все критики, проводящие инспекции, были профессионалами, приезжающими из других стран, в которых присутствует Gault&Millau. Кроме того, и это очень важно, они посещали рестораны инкогнито и оплачивали счета самостоятельно.
По итогам работы критиков, в издании отмечено отметили 50 лучших ресторанов Москвы, 80 Pop-up заведений высокого качества или с оригинальной концепцией, соответствующих строгим запросам гурманов, 11 отелей класса люкс, а также несколько интересных кулинарных адресов. В следующем году издатели планируют пополнить список новыми ресторанами, а также открыть для читателей другие большие города – Санкт-Петербург и Сочи.
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