Московские рестораны занесли в Желтую Книгу

Первое издание "Желтой Книги Gault&Millau, Россия", презентовали 22 ноября на большом гала-ужине в ресторане "Метрополь". Там же состоялось торжественное награждение в 15-ти номинациях, в ходе которого были отмечены и награждены лучшие представители ресторанного бизнеса Москвы.

Открывали вечер издатели российского Gault&Millau, Жак Балли и Гийом Крампон."Москва – замечательный город, где есть много замечательных мест, в которых можно поесть. Возможно рынок еще не совсем зрелый в плане предложения, но тенденция очень позитивная", – сказал Жак Балли и церемония награждения началась.

Из 41-го номинанта выбрали лучших и объявили победителями. В 15-ти номинациях были представлены:

Номинация "Технологии": "Афиша рестораны", FoodFox, Moscow Restourant. Победитель – "Афиша рестораны".

Номинация "Ресторанный маркетинг": Мария Тюменева, Юлия Енькова, Анна Тюрина. Победитель – Мария Тюменева.

Номинация "Международная стратегия": Novikov Group, Ginza Project, MaisonDellos. Победитель – Ginza Project, ресторан "Мариванна".

Номинация "Открытие года": ресторан "Жеральдин", ресторан Sempre, "Варвара-кафе". Победитель – ресторан "Жеральдин".

Номинация "Лидер продвижения и маркетинга": Gastreet, Omnivore, Taste of Moscow. Победитель – Дмитрий Левицкий и Евгения Суфиянова, Gastreet.

Номинация "Образование": Chefshows by Novikov, Ginza Project, Maison Dellos, Победитель – Chefshows by Novikov.

Номинация "Обслуживание ресторана": "Кафе ПушкинЪ", "Большой", La Maree. Победитель – "Кафе ПушкинЪ".

Номинация "Большой профессионал": Луиджи Маньи (Pinch), Андрей Жданов (AQKitchen), Братья Березуцкие (Wine&Crab). Победитель – Луиджи Маньи.

Номинация "Молодой талант": Джереми Урюти (Le Restaurant), Тимур Абузяров (Wine Religion), Олег Кусов (Delicatessen), Георгий Троян. Победитель – Тимур Абузяров.

Номинация "Шеф-повар отеля": Вадим Палажченко (Лотте), Давид Дессо (Барвиха), Андрей Шмаков (Метрополь). Победитель – Андрей Шмаков.

Номинация "Женщина – шеф-повар": Елена Савчук ("ЛавкаЛавка"), Елена Никифорова ("Шинок"), Лилия Медзмариашвили ("Дарбази"). Победитель – Елена Савчук.

Номинация "Шеф-повар года": Анатолий Казаков (Selfie), Жером Кустийас (LaColline), Андрей Махов ("Кафе ПушкинЪ"). Победитель – Анатолий Казаков.

Номинация "Предприниматель": Борис Зарьков (WRF), Дмитрий Сергеев (GinzaProject), Илья Тютенков. Победитель – Дмитрий Сергеев.

И, наконец, две номинации, в которых чествовали двух победителей: "Легендарный шеф-повар" – Владимир Мухин и "Легендарный мастер" – Аркадий Новиков.

Следует отметить, перед критиками в этом году стояла непростая задача. Для того, чтобы создать и издать российский российского Gault&Millau, они должны были заполнить "анкету оценки" по международному стандарту, чтобы создать рейтинг "оценка/колпак". Для этого была задействована 20-балльная система оценки. То есть, каждый ресторан имел возможность получить до 15 баллов по критериям, отвечающим за оценку блюда, а критики оценивали качество и свежесть ингредиентов, использование специй, креативность и общий уровень владения техниками, качество подачи блюда, общую сочетаемость вкусов блюда, а также wow-эффект – то есть, что-то, что способно впечатлить самого придирчивого посетителя. Дополнительные 5 баллов присваивали за обслуживание, атмосферу и общее впечатление от ресторана. Каждая оценка сопровождалась соответствующим количеством колпаков.

Для обеспечения целостности и максимальной объективности все критики, проводящие инспекции, были профессионалами, приезжающими из других стран, в которых присутствует Gault&Millau. Кроме того, и это очень важно, они посещали рестораны инкогнито и оплачивали счета самостоятельно.

По итогам работы критиков, в издании отмечено отметили 50 лучших ресторанов Москвы, 80 Pop-up заведений высокого качества или с оригинальной концепцией, соответствующих строгим запросам гурманов, 11 отелей класса люкс, а также несколько интересных кулинарных адресов. В следующем году издатели планируют пополнить список новыми ресторанами, а также открыть для читателей другие большие города – Санкт-Петербург и Сочи.