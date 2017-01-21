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В Москве пройдет первое комедийное шоу со смыслом

28 января в концертном зале "Крокус Сити Холл" пройдет первое и единственное в России комедийное шоу со смыслом "На самом деле умная, но живу как дура", которое представляет психолог, писатель, телеведущий и любимец публики Павел Раков.
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Павел Раков шел к созданию собственного шоу десять лет. В стенд-апах и юмористических скетчах, основанных на хорошо знакомой зрителю телепередаче "Мои прекрасные..." на РЕН-ТВ, он размышляет на самые волнующие современную девушку и женщину вопросы. Как и где привлечь внимание интересного мужчины? Что делать, если брак трещит по швам, и муж ушел к любовнице? Как поступить, если ваш мужчина не может оторваться от телевизора или компьютера?

Неординарные, остроумные и порой парадоксальные способы решения важных вопросов от Павла Ракова всегда вызывают улыбки и смех. Прибавьте к этому участие селебрити, грандиозную развлекательную программу и активное взаимодействием с залом и вы получите уникальный для России комедийный формат – шоу со смыслом, после просмотра которого не толькоподнимается настроение, но налаживается личная и семейная жизнь.

В программе шоу Павла Ракова: выступление звезд российской эстрады, театральные зарисовки,  зрелищные номера шоу-балета, световое шоу, живой оркестр, насыщенная интерактивная программа для зрителей из зала, интерактив в перерывах: мастер-классы, консультации специалистов по макияжу, стилю и уходу за собой, дефиле, фотосессии, тематические анимационные мероприятия, и, конечно, стенд-апы непревзойденного Павла Ракова!

Регистрация на шоу: с 11:00 до 13:00, начало в 13:00. Мероприятие продлится до 21:00.


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