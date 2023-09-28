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Воробьев поздравил обладательницу звания "Воспитатель года России" из подмосковного Дмитрова

Воробьев поздравил обладательницу звания "Воспитатель года России" из подмосковного Дмитрова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил выдающийся профессионализм и преданность Дарьи Глебовой, получившей звание "Воспитатель года России" в 2023 году.

«Дарья помогает раскрыться каждому ребенку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно», – прокомментировал Воробьев.

Он также поздравил всех воспитателей и работников дошкольных учреждений региона с профессиональным праздником, выразив признательность за их заботу о детях.

В регионе действует около двух тысяч дошкольных отделений и 183 детских сада, в них суммарно работает более 35 тысяч педагогов, добавил Воробьев.

Стоит отметить, что в профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», который проводится ежегодно с 2010 года, участвовали воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды и другие специалисты из России.

На региональном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья – 2022» Дарья Глебова из Дмитрова представила свой опыт работы по экологическому воспитанию детей с использованием STEM-технологий.

28 сентября 2023, 13:00
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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