Названы три города Подмосковья с самой дорогой стоимостью аренды земли

Одна сотка земли в Домодедово на торгах обойдется в 917037 рублей, в Люберцах – 882500 рублей, в Подольске – 869268 рублей, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

При этом средняя стоимость аренды до 500 тысяч рублей за сотку земли в год наблюдается в Наро-Фоминске и Дубне, а также в Пушкинском, Одинцовском и Богородском городских округах.

С начала года в Подмосковье в ходе торгов было арендовано более 200 гектаров земли под строительство домов. Среди влияющих на спрос факторов выделяются близость к крупным городам, транспортная и социальная инфраструктура.

Отмечается, что процедура участия в торгах проста и включает поиск объекта, осмотр участка, получение электронной подписи, регистрацию на официальном сайте торгов, подачу заявки и задатка.

Желающие могут найти доступные земельные участки на портале ЕАСУЗ Московской области.