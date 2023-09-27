Названы три города Подмосковья с самой дорогой стоимостью аренды земли

Почему Алсу прячет сына? Тесты Кожевникова родила четвертого ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Среда 27 сентября

13:55Будем прощаться: Федор Бондарчук покидает Москву 13:08Все спектакли отменили: куда пропала Боярская? 11:51Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион 11:42Внучка Людмилы Гурченко назвала стоимость ее секретной дачи 11:11Без почестей и гроба с вензелями: Волочкову отправили на кладбище раньше времени 10:50Внук Пугачевой мечтает снова стать звездой, но не может: и вот почему 10:29Здесь живут феи – Юлия Барановская призналась в зависимости от грибов? 10:04Изменившийся Николай Дроздов светится от счастья на телеэкране: есть причина 09:57Назван способ избавить Волочкову от проблем с мужчинами и спиртным: и вот что это 09:02Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей? 08:03Что посадить около подъезда: украшаем городскую недвижимость 06:15Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках 04:08Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах 02:19Как одеваться туристу в Северной Корее: полезная памятка 00:07Премьера фильма "Брат 3": когда кино покажут в России 22:00Врач рассказал об уходе 73-летней Надежды Бабкиной 21:42В тяжелом состоянии: страшная болезнь убивает Брюса Уиллиса 21:02"Игнорирует": Королева на всю страну пожаловалась на Николаева 20:30Жене хирурга Хайдарова пригрозили уголовным делом из-за слива интимных фото 20:06"Претендент в тюрьму": в действиях Бони усмотрели мошенничество 18:39Все дело в "пятой точке": почему Лепс отказывается уходить со сцены 17:47Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер 17:39Гладиаторские бои развернули средь бела дня в центре города 17:20Васильев назвал реальную причину ухода из "Сватов": вот в чем дело 16:55Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания 16:11Актера Епифанцева проверят на русофобские высказывания 16:09Изогнувшаяся Ивлеева показала обнаженное тело в крохотном белье 15:27Умерла звезда сериала "Секс в большом городе" 15:23Под арестом, но счета открыли: Блиновская снова займется бизнесом? 15:07Облаченная в траур Шукшина согнулась в коленях на публике 13:55Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу "Давай поженимся!" 13:3540-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов 13:12За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева 12:30Цена ошибки при операции Игоря Николаева оказалась слишком высока 12:03Муж Екатерины Стриженовой связан со "знаком Антихриста". Почему? 11:49Оказавшаяся на вокзале Лолита предупредила россиян о подлом обмане 11:30Кумира шоу "Голос. Уже не дети" Егора Крида грубо послали на камеру 11:14Сблизившийся с Барановской Гордон заметил непристойную наколку 10:46Опрокинула стул, завалилась на пол: с Пересильд случилась публичная истерика 09:45Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену 09:34Все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека 09:06Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце 08:50Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина 08:00"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью 06:17Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой 04:17Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью 02:09Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе" 00:28Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто 23:03"Что с ней стало?": 50-летняя Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением 22:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Названы три города Подмосковья с самой дорогой стоимостью аренды земли

Названы три города Подмосковья с самой дорогой стоимостью аренды земли
90

Одна сотка земли в Домодедово на торгах обойдется в 917037 рублей, в Люберцах – 882500 рублей, в Подольске – 869268 рублей, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

При этом средняя стоимость аренды до 500 тысяч рублей за сотку земли в год наблюдается в Наро-Фоминске и Дубне, а также в Пушкинском, Одинцовском и Богородском городских округах.

С начала года в Подмосковье в ходе торгов было арендовано более 200 гектаров земли под строительство домов. Среди влияющих на спрос факторов выделяются близость к крупным городам, транспортная и социальная инфраструктура.

Отмечается, что процедура участия в торгах проста и включает поиск объекта, осмотр участка, получение электронной подписи, регистрацию на официальном сайте торгов, подачу заявки и задатка.

Желающие могут найти доступные земельные участки на портале ЕАСУЗ Московской области.

27 сентября 2023, 12:46
Фото пресс-службы Комитета по конкурентной политике Московской области

Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска

Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции водоснабжения в микрорайоне "Лопатинский" Воскресенска. 70% водопроводных сетей микрорайона уже заменены, 15 тысяч человек будут обеспечены непрерывным водоснабжением. «Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получением тепла и качественной воды.

Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости

Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости
Министерство имущественных отношений Подмосковья объявило о запуске комплексных цифровых сервисов для арбитражных управляющих. Теперь все необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях можно запросить бесплатно через одно онлайн-заявление как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Эта возможность стала уникальной для России, сроки предоставления информации минимальны — всего 7 рабочих дней, заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В Мытищах проходит VIII фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы"

В Мытищах проходит VIII фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы"
Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций при поддержке администрации Мытищ. Фестиваль представляет разнообразие культур и искусств, включая исполнение традиционных песен и танцев, выставку искусств и мастер-классы. Одним из ярких моментов фестиваля стала выставка национального прикладного творчества, представляющая культуры русских, дагестанцев, татар, мордвы, армян, и азербайджанцев.

Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы

Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы
Летом 2025 года на территории между подмосковными Люберцами и районом Некрасовка в Москве появится новое рекреационное пространство – Парк Дружбы. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. «Новый парк мы символически назвали Парк Дружбы.

Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи

Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи
С 1 сентября текущего года на всех сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи (СМП) оформлены страховые полисы, которые гарантируют медикам компенсацию при произошедших во время работы несчастных случаях. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Воробьев подчеркнул важность этого шага, особенно учитывая риски, с которыми сталкиваются медики при выполнении обязанностей.

Выбор читателей

26/09ВтрОблаченная в траур Шукшина согнулась в коленях на публике 26/09ВтрИгорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина 26/09ВтрАктера Епифанцева проверят на русофобские высказывания 25/09ПндНавка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу 26/09ВтрГузеева перепутала сценарий в эфире шоу "Давай поженимся!" 26/09ВтрЦена ошибки при операции Игоря Николаева оказалась слишком высока