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Понедельник 28 августа

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За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости
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За период с 21 по 27 августа парки и лесопарки Московской области посетило около 1,8 миллиона человек, следует из данных Министерства благоустройства региона.

Создание комфортных условий для отдыха является приоритетной задачей властей, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали 1,79 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан», – констатировал он.

Самыми популярными парками Подмосковья в предпоследнюю неделю августа стали парк «Пехорка» в Балашихе – здесь зафиксировано 90 тысяч посещений, Центральный парк в Пушкинском городском округе – 82 тысячи посещений и парк «Сестрорецкий» в Клине, куда за неделю пришли 66 тысяч человек.

Популярными среди жителей Московской области также стали Парк Толстого в Химках и парк «Фабричный» в Истре – суммарно за неделю в них отдохнуло около 91 тысячи человек.

Несмотря на пасмурную погоду, наибольшее количество посетителей было зафиксировано в субботу, 26 августа. В этот день парки Подмосковья посетили почти 350 тысяч человек.

28 августа 2023, 19:11
Фото пресс-службы министерства благоустройства Московской области

Андрей Воробьев: Подмосковные пенсионеры будут получать новые ежемесячные доплаты

Андрей Воробьев: Подмосковные пенсионеры будут получать новые ежемесячные доплаты
С 25 августа пенсионеры Московской области начнут получать дополнительную социальную поддержку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что эта мера была объявлена им в ходе ежегодного обращения в июне. Пенсионеры Подмосковья будут получать доплаты на счета автоматически.

Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями
На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мероприятиях по поддержке семей участников СВО. Воробьев отметил, что был организован отдых на море для 1600 детей из Донбасса и семей, связанных с участниками СВО, а еще 900 человек были направлены в подмосковный лагерь «Литвиново».

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области
На третьем направлении Московских диаметров, состоящем из 41 станции, 21 станция находится в Московской области. Губернатор Воробьев подчеркнул, что регион значительно вложился в модернизацию 20 станций и прилегающих территорий в рамках подготовки к запуску этой линии. «Каждое открытие МЦД – это большое событие, потому что и качество поездки, и стоимость совершенно другие: 180 и 65 рублей – огромная разница.

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа
С 2023 по 2027 год в городском округе Воскресенск под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области запланировано реализовать 39 мероприятий на сумму 1 491,97 млн рублей для 128,75 тыс. человек. «С целью обеспечения населения качественной услугой водоотведения в Воскресенске в этом году начнется реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г.

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах
Второй этап ремонта ям во дворах и внутриквартальных проездах проходит на территории Московской области. Работы осуществляются в 28 муниципалитетах, в том числе и городском округе Солнечногорск. В первую волну в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ Московской области, по всему региону уже восстановили 353 826 кв.км. дорожного покрытия. «На первом этапе в городском округе Солнечногорск было отремонтировано более 2,8 тысяч квадратных метров, а это более 560 ям.

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