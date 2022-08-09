Свердловчанин убил ножом жителя Тюмени

Свердловчанин нанес жителю Тюмени не менее 30 ударов ножом в ходе ссоры. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает URA.ru. Обстоятельства случившегося выясняются.
Свердловчанин нанес жителю Тюмени не менее 30 ударов ножом в ходе ссоры. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает URA.ru. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как растет звездная наследница
Состояние оставляет желать лучшего
Что с ним?
Устроившая скандал певица улетела из России