В Адлере иностранец задушил на кладбище 30-летнюю местную жительницу

Инцидент произошел 20 августа. 30-летняя женщина пришла на кладбище Адлера, чтобы навестить родственницу. Там с ней познакомился мужчина, который после беседы предложил выпить. По данным VSE42.RU, во время посиделок между новыми знакомыми начался конфликт.
В ходе ссоры мужчина начал душить женщину. Увидев, что та перестала дышать, он захватил ее банковскую карту и убежал. Полиция задержала подозреваемого, когда тот попытался ей расплатиться. Как сообщает "Царьград", им оказался гражданин иностранного государства.