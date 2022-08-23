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В Адлере иностранец задушил на кладбище 30-летнюю местную жительницу

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Инцидент произошел 20 августа. 30-летняя женщина пришла на кладбище Адлера, чтобы навестить родственницу. Там с ней познакомился мужчина, который после беседы предложил выпить. По данным VSE42.RU, во время посиделок между новыми знакомыми начался конфликт.

В ходе ссоры мужчина начал душить женщину. Увидев, что та перестала дышать, он захватил ее банковскую карту и убежал. Полиция задержала подозреваемого, когда тот попытался ей расплатиться. Как сообщает "Царьград", им оказался гражданин иностранного государства.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Автор: 23 августа 2022, 18:01 Источник: СУ СК по Краснодарскому краю ✓ Надежный источник

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