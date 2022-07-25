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В Перми загорелся автобус с пассажирами в салоне

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В произошел серьезный инцидент. Сообщается, что в Орджоникидзевском районе загорелся пассажирский автобус.

Причину возгорания в данный момент устанавливают специалисты, сообщает URA.ru. В результате случившегося никто не пострадал.

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Автор: 25 июля 2022, 20:29 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

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