В Перми загорелся автобус с пассажирами в салоне

В произошел серьезный инцидент. Сообщается, что в Орджоникидзевском районе загорелся пассажирский автобус.
Причину возгорания в данный момент устанавливают специалисты, сообщает URA.ru. В результате случившегося никто не пострадал.
В произошел серьезный инцидент. Сообщается, что в Орджоникидзевском районе загорелся пассажирский автобус.
Причину возгорания в данный момент устанавливают специалисты, сообщает URA.ru. В результате случившегося никто не пострадал.
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