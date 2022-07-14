В Крыму мужчина поджег машину соседа

В Крыму мужчина сжег машину соседа, который неправильно парковался. Известно, что потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Злоумышленник сознался в содеянном. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает телеканал "360".
В Крыму мужчина сжег машину соседа, который неправильно парковался. Известно, что потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Злоумышленник сознался в содеянном. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает телеканал "360".
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