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Регионы

В Крыму мужчина поджег машину соседа

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В Крыму мужчина сжег машину соседа, который неправильно парковался. Известно, что потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Злоумышленник сознался в содеянном. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает телеканал "360".

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Автор: 14 июля 2022, 20:59 Источник: Газета "Новый севастополь" ✓ Надежный источник

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