Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове

Правоохранители Московской области выявили в Реутове компанию мигрантов, которые трудились в обход российского законодательства. Как передает сайт "Вести Подмосковья", полицейские составили 18 административных протоколов в отношении выходцев из стран ближнего зарубежья.
Иностранцы жили и работали в производственном цеху. Досталось и руководителю нелегальной группы. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что его также привлекли к адмистративной ответственности.
Все мигранты, которые нарушили правила нахождения на территории страны, получили штрафы по 5 тысяч рублей. Их готовятся отправить на Родину.