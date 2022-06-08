В Химках загорелся склад

В подмокосковных Химках произошел инцидент. Сообщается, что загорелся склад в микрорайоне Подрезково.
Очевидцы сообщают, что виден густой черный дым. Обстоятельства выясняются, передает телеканал "360".
В подмокосковных Химках произошел инцидент. Сообщается, что загорелся склад в микрорайоне Подрезково.
Очевидцы сообщают, что виден густой черный дым. Обстоятельства выясняются, передает телеканал "360".
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