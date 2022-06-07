В Ярославской области на берегу реки нашли убитой студентку

В Ярославской области было совершено преступление. Сообщается, что на берегу реки в городе Гаврилов-Яме был найден труп студентки.
По данным RT, студентку могли задушить. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
В Ярославской области было совершено преступление. Сообщается, что на берегу реки в городе Гаврилов-Яме был найден труп студентки.
По данным RT, студентку могли задушить. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Что случилось?
Внезапная смерть
Они счастливы уже 20 лет
Не смог сказать ни слова