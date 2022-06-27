Россияне простились с Шатуновым Умер Пьер Нарцисс Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
партнеры
Понедельник
27 июня
Лента новостей
19:47
Когда закончится спецоперация: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией
19:13
В Пермском крае в реке утонули двое детей
19:00
Семья отвернулась и бросила: звезда "Улиц разбитых фонарей" впала в жуткую депрессию
18:21
"Володя определился": сестра слила подноготную тайной женитьбы скандалиста Епифанцева
18:02
В центре Москвы таксист напал на пассажира с ножом
17:49
Неужели не фейк? Вскрылись новые подробности романа Прилучного и Брутян
17:37
"Нет никакого стиля": Бабкина раскатала напялившую мини и платформу МакSим за безвкусицу
17:07
Долина повергла в ужас молодого артиста после слухов об операции: Тряслись колени
16:42
В столичном ресторане популярной кухне дали другое имя
16:38
"Не может ничего": своенравная дочь Гагариной вьет веревки из слабовольного отца
16:16
Время пересаживаться на лодки: улицы Краснодара затопило из-за затяжного ливня
16:14
Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg
16:08
"Мне даже говорить о ней противно": Обвиненная во лжи Васильева жалуется на нищенскую пенсию
15:56
"Они мне никто": плюнувший в предателей Розенбаум позвонил Пугачевой и Галкину в Израиль
15:12
"Не хватает собаки": В Сеть слили фото "тройничка" извращенца Панина
15:00
"Целовать и гладить готов": Басков притащил к гробу любимого охапку цветов
14:55
Пойманный после убийства агрессивного алкаша Розенбаум по уши вляпался: На 15 лет и уехал
14:45
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
14:12
"Арендовали для эффектных похорон": Кравец раскрыла тайну элитного гроба Шатунова за 500 тысяч
14:11
10-летний сын Бена Аффлека стал виновником страшного ДТП: Роковая ошибка
14:11
"Суды с Разиным доконали": Смертью убитого инфарктом Шатунова заинтересовались следователи
14:02
"Севморпуть" вышел в первый льготный каботажный рейс на Петропавловск-Камчатский
13:41
Нагиева прибило в Калиниграде: это произошло прямо на сцене
13:22
"Возможности шантажа": беглянка Хаматова грудью встала на защиту переобувшегося Миронова
13:14
"Не мешает нашим чувствам": 58-летняя Лолита показала молоденького любимого
13:09
Выкатившая сочную грудь Цымбалюк-Романовская довела россиян до экстаза: Сладкая девочка
13:05
"Меня так звала мама в детстве": Валерия неожиданно сменила имя в паспорте
13:02
Жарко и сухо: москвичам рассказали о погоде на неделю
12:52
Зачем жителям новостроек нужны мобильные приложения?
12:51
Родила троих детей влиятельному бизнесмену и оскандалилась с дочерью на "Голосе": личная жизнь Алсу
12:40
"В таком возрасте не бывает": состояние 15-летнего подростка из Подмосковья повергло в шок врача
12:32
"Иуда": Продавшуюся за бесценок Нетребко облили помоями
12:30
Скривившаяся мокрая Долина потеребила кривой краник у всех на виду: Вот так
12:24
Больше трех миллионов: похороны Шатунова влетели Крутому в копеечку
12:00
"Какой он козел": стало известно об истинном отношении бывшей жены к Бондарчуку
11:58
"Волнующее чувство к девушке": несовершеннолетняя дочь огорошила Глюкозу однополой любовью
11:51
"Кощунство": Ласкающую гениталии перед храмом Толкалину закидали камнями
11:41
Господи, помилуй! Умерший от разрыва сердца Шатунов избегал вопросов о здоровье
11:28
У химкинского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
11:16
В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста
10:56
"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах
10:48
Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка
10:45
"Самовлюбленное, злобное существо": сосущего кровь из Пугачевой Галкина жестко распнули
10:29
Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена
10:24
"Написал": пожелтевший Данилко объявился после роковой смерти Шатунова
10:23
В Крыму обрушилась часть моста из-за сильных ливней (видео)
10:18
Сердце не выдержало: Скорая нашла ночью измученного ребенка Тарасова
09:59
Безумную поклонницу еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова: видео
09:41
Скончалась звезда фильма "Хождение по мукам" Юрий Горобец
09:34
А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья
А девочка созрела! Малышка из сериала "Воронины" превратилась в грудастую секс-бомбу
Что делать, если плохо сдал ЕГЭ по английскому: стратегия для пересдачи
Забравшего помирать Пугачеву за бугор Галкина вывели на чистую воду: Билет в один конец
Что делать, если мужчина жадный?
"Состояние критическое, а ему все равно!": Гоген Солнцев харкнул на полумертвую мать и свинтил
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Пермском крае в реке утонули двое детей

прочитано 45 раз

В Пермском крае произошла трагедия. Сообщается, что дети, оказавшиеся без сопровождения взрослых, утонули в реке Сылва.

По факту ЧП проводится судебно-медицинская экспертиза, передает RT. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 27 июня 2022, 19:13 Источник: RT ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц

Актер отбывает срок
Шоу-бизнес

"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах

Народ в шоке
Шоу-бизнес

Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка

Смело
Шоу-бизнес

А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка

Появилось фото

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Пермском крае в реке утонули двое детей
Время пересаживаться на лодки: улицы Краснодара затопило из-за затяжного ливня
В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
В Подольске задержали банду грабителей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+