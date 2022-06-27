В Пермском крае в реке утонули двое детей

В Пермском крае произошла трагедия. Сообщается, что дети, оказавшиеся без сопровождения взрослых, утонули в реке Сылва.
По факту ЧП проводится судебно-медицинская экспертиза, передает RT. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Пермском крае произошла трагедия. Сообщается, что дети, оказавшиеся без сопровождения взрослых, утонули в реке Сылва.
По факту ЧП проводится судебно-медицинская экспертиза, передает RT. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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