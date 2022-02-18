В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве

Жители Ростова-на-Дону наткнулись на ужасающую находку. По информации прессы, люди увидели в канаве труп женщины.
Умершей на вид около 50 лет, сообщает РИА ФАН. Причины случившегося в данный момент выясняются правоохранительные органы.
Жители Ростова-на-Дону наткнулись на ужасающую находку. По информации прессы, люди увидели в канаве труп женщины.
Умершей на вид около 50 лет, сообщает РИА ФАН. Причины случившегося в данный момент выясняются правоохранительные органы.
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