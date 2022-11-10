Прилучный превратился в женщину О дуете Пугачевой и Галкина* на иврите Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Четверг
10 ноября
Лента новостей
21:58
Развратница Асмус присосалась пиявкой к женатому старикану: Безумно люблю
21:26
"Что за мракобесие": Сбежавший за океан внук Пугачевой поглумился над россиянами
21:16
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
21:09
В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков
20:25
"Мне только что сделали предложение!": Клаву Коку на глазах у всех позвал замуж известный человек
19:40
Плохо кончил: Беркова рассказала о встрече со Стояновым перед смертью
19:00
"Я предатель": легенда "Кривого зеркала" приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода
17:57
"Жмякал тебя за упругую задницу": сын-фрик Яковлевой вперся в мясистого мужика
17:08
Муж жестоко избил Самбурскую: Все вокруг в крови
16:17
"Захлебывалась кровью": муж искромсал жену ножом на глазах у пятилетней дочери
15:35
"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени
14:50
Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир
14:45
Житель Петербурга погиб при столкновении двух машин
14:41
Вооруженные грабители похитили 4 миллиона долларов из аэропорта Домодедово
14:34
В Екатеринбурге произошла массовая авария с 5 машинами
14:28
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
14:11
Метеоролог предупредила москвичей о скором похолодании
14:06
"Просто пушка": Мать-одиночка Муцениеце показала повзрослевшую дочь от Прилучного
13:59
Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки
13:38
В Волгограде поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях
13:36
"Ушел к Камиле": Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину
13:18
Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем
13:10
В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
12:43
Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости
12:28
Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым
12:27
В Тольятти мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы
12:20
В Свердловской области пьяный мужчина угнал такси с целью впечатлить подруг
12:10
Топовые новостройки внутри МКАД
12:07
Горе: актер Стоянов умер после передозировки наркотиками
12:07
"Сложно": Проблемы дочери одиночки Барановской всплыли наружу
12:06
Аналитики назвали округа Москвы с подешевевшим жильем
11:52
"Нет времени и сил": как подрабатывающий швеей уголовник Ефремов отметил день рождения
11:26
Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта
11:06
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
10:58
"Я люблю тебя безумно": Ищущую мужа Ивлееву поймали за поцелуями с бывшим Элджеем
10:39
Ушла от люкса к массмаркету: полуобнаженная невеста Тимати нашла подработку
10:07
Тест: как хорошо вы знаете крылатые фразы Фаины Раневской?
09:55
Обзор акций и скидок в новостройках
09:50
"Моют мне кости": первая и третья жены плетут интриги за спиной экс-"на-найца" Соколова
09:50
Разборки за кулисами: названа сенсационная причина избиения Киркоровым мужчины
09:25
"Должен быть на своем месте": Надоевшего всем старика Харламова выкинули на помойку
08:54
"Беременна": брошенка Бородина призналась в своем просчете
06:35
Сколько денег Слава Марлоу отдал за соседство с Владимиром Познером
04:57
Удивительное существо челябинского зоопарка попало на видео
02:08
Отказавшийся жениться на забеременевшей молодухе Андреасян раскрыл пол ребенка: Мальчик или девочка?
00:16
Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?
00:00
Кончай сам в кулачок: после ареста гаденыша-сожителя у Милохина остались только следы спермы на койке
21:42
Тест: угадайте советский фильм по кадру
21:29
Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей
21:23
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков

прочитано 141 раз

В Канске Красноярского края школьника доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Однако через некоторое время после лечения в стационаре мальчику стало хуже – он впал в кому. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Бабушка семилетнего пациента рассказала, что ей сообщили: у ее внука умер мозг. Она уверена, что диагноз поставлен неверный, так как он был вынесен лишь на основании электроэнцефалограммы. Как сообщает VSE42.RU, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Автор: 10 ноября 2022, 21:09 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени

Потом будет поздно
Шоу-бизнес

"Ушел к Камиле": Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину

Появилось фото
Шоу-бизнес

Муж жестоко избил Самбурскую: Все вокруг в крови

Все произошло у нее дома
Шоу-бизнес

Плохо кончил: Беркова рассказала о встрече со Стояновым перед смертью

Это было сложно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков
В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
В Тольятти мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+