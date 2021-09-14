В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек

Серьезный инцидент был зафиксирован в Челябинске. Сообщается, что из местного университета эвакуировали более сотни человек. Среди них были как ученики, так и преподаватели.
Причиной случившегося стало срабатывание пожарной сигнализации. Обстоятельства случившегося выясняются, передает URA.ru.
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