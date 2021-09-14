В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса

Серьезный инцидент произошел в Красноярске. По информации прессы, загорелся один из местных автосервисов.
Местные жители были встревожены, поскольку слышали звуки взрывов. В результате случившегося никто не пострадал, передает 5-tv.ru.
Серьезный инцидент произошел в Красноярске. По информации прессы, загорелся один из местных автосервисов.
Местные жители были встревожены, поскольку слышали звуки взрывов. В результате случившегося никто не пострадал, передает 5-tv.ru.
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