В Хабаровске нашли обезглавленный труп

На чудовищную находку наткнулись в Хабаровске. СМИ сообщают, что на железнодорожной станции нашли обезглавленный труп.
Умершим оказался молодой парень, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
На чудовищную находку наткнулись в Хабаровске. СМИ сообщают, что на железнодорожной станции нашли обезглавленный труп.
Умершим оказался молодой парень, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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