В Башкирии медведь заявился в местный ресторан

Жители Башкирии были крайне удивлены поведением медвежонка. Уточняется, что зверь заявился в ресторан горнолыжного комплекса.
По информации телеканала "360", медведь пытался пробраться внутрь. Предполагается, что его привел запах еды.
Жители Башкирии были крайне удивлены поведением медвежонка. Уточняется, что зверь заявился в ресторан горнолыжного комплекса.
По информации телеканала "360", медведь пытался пробраться внутрь. Предполагается, что его привел запах еды.
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