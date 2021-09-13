В Подмосковье поймали грабившего салоны сотовой связи бандита

В подмосковных Люберцах сотрудники задержали грабителя салонов сотовой связи. Уточняется, что злоумышленник похищал деньги и телефоны, угрожая сотрудницам ножом.
По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства преступлений выясняются.
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