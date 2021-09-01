В одной из гимназий Петербурга обвалился потолок

Серьезный инцидент произошел в северной столице в День знаний. В прессе появились данные о том, что в здании местной гимназии обрушился потолок.
К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
Серьезный инцидент произошел в северной столице в День знаний. В прессе появились данные о том, что в здании местной гимназии обрушился потолок.
К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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