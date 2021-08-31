В Ростовской области пациент выпал из окна ковидного госпиталя

В Волгодонске Ростовской области 57-летний мужчина выпал из окна ковидного госпиталя. ЧП произошло рано утром. Медики попытались спасти пациента, однако он не пережил падения с пятого этажа.
Как сообщает "Царьграда", после инцидента в больнице проводится служебная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Популярные темы форума
Воровство
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Деньги и на что мы их тратим?
Жена ко мне охладела
Насекомые в квартире
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом