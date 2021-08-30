В Новосибирске грабители похитили у студента 50 миллионов

В Новосибирске студент пострадал от действий грабителей. Сообщается, что злоумышленники похитили у парня 50 миллионов рублей.
Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Обстоятельства преступления выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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