В Серпухове надругались над женщиной в парке

В Серпухове женщина стала потерпевшей в деле об изнасиловании. Сообщается, что над гражданкой надругался мужчина, с которым она недавно познакомилась.
Преступление было совершено в одном из парков Серпухова, передает издание "Вести Подмосковья". По факту случившегося открыто уголовное производство, на месте работают сотрудники следственных органов.
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