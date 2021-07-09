Под Челябинском пожар перекинулся на крыши домов

Экстренные службы продолжают бороться с крупным лесным пожаром в Челябинской области. Стоит отметить, что на проблемной территории действует режим ЧС.
По последним данным, огонь перекинулся на крыши десятков домов. Большая часть из них является жилыми, передает "Царьград". Сообщается, что была проведена эвакуация местных жителей.
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