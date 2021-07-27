Трудоустроенная жительница Подмосковья получала пособие по безработице

В подмосковном Воскресенске был вскрыт факт мошенничества. По информации, которая стала доступна прессе, местная жительница получала пособие по безработице при том, что была трудоустроена.
Сотрудник центра занятости обратился в полицию по данному факту, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". На данный момент в отношении гражданки возбуждено уголовное дело.
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