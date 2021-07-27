В подмосковном питомнике для животных нашли парники с марихуаной

В подмосковном Солнечногорске были обнаружены сооружения для выращивания растений, содержащих психоактивные вещества. Речь идет о парниках с марихуаной. Пресса уточняет, что они были организованы в бывшем питомнике для животных.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", правоохранители задержали двух злоумышленников. По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство.
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