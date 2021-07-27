В Петербурге найден труп председателя районного суда

В северной столице наткнулись на ужасающую находку. Уточняется, что в своем жилище была найдена мертвой председатель Куйбышевского районного суда.
По информации RT, в данном случае можно с уверенность исключить вариант с криминалом. Стоит отметить, что Елена Горбунова занимала должность председателя суда в течение четырех лет.
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