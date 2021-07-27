Житель Петербурга открыл стрельбу из окна квартиры по подросткам

Житель северной столицы совершил противоправное деяние. Сообщается, что гражданин стрелял в подростков из пневматического оружия из окна своего жилища.
По информации телеканала "360", преступление было совершено с целью позабавиться. По факту случившегося открыли уголовное делопроизводство. Пострадавшие госпитализированы.
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